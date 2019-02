Rückruf bei Lidl! Von diesem Kühltheken-Produkt geht akute Verletzungsgefahr aus

Rückruf bei der Supermarktkette Lidl: Betroffen ist ein beliebtes Lebensmittel. Es besteht Verletzungsgefahr.

Bodegraven - Die Supermarktkette Lidl ruft ein Käseprodukt zurück. Wer „Milbona Gouda jung gerieben, mindestens 7 Wochen gereift, 250g“ gekauft hat, sollte ihn keinesfalls verzehren. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Kunststofffremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren“, so der niederländische Hersteller Delicateur.

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl Deutschland in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz verkauft. Der Käse kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Betroffen ist dieses Produkt:

Andere bei Lidl Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers Delicateur sowie geriebener Käse anderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Betroffen ist dieses Produkt: Milbona Gouda jung gerieben, mindestens 7 Wochen gereift, 250g Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2019 Identitätskennzeichen NL Z 0507 i EG

Losnummer 834799538051020190121

und Losnummer 834799538051021190121

