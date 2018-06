Dieser Discounter wirft Zigaretten ganz aus dem Sortiment

Das ist eine rigorose Maßnahme und wird viele Raucher vor den Kopf stoßen: Der erste Discounter schmeißt Zigaretten komplett aus dem Sortiment.

München - Dass Rauchen die Gesundheit gefährdet, ist nun wahrlich kein Geheimnis mehr. Und es kommt langsam aber sicher aus der Mode - das zeigen zumindest die rückläufigen Zahlen an Rauchern in Deutschland. Diese Entwicklung gilt in noch viel stärkerem Maße für die Niederlande.

Unsere Nachbarn waren schon Vorreiter bei Rauchverboten in der Öffentlichkeit und könnten dies nun auch in einem anderen Bereich werden - sofern sich weitere Supermärkte einer Entscheidung von Lidl anschließen. Der Discounter hat nämlich beschlossen, Zigaretten aus dem Sortiment in den Niederlanden zu streichen.

Zigaretten verschwinden aus Lidl-Filialen - geplant bis 2022

Bis zum Jahr 2022 sollen die Glimmstängel komplett aus den holländischen Filialen verschwunden sein. Der Verkauf von Zigaretten sei nicht mehr rentabel, heißt es auf der Website des Unternehmens. Damit heißt es also bald: „Wij verkopen geen sigaretten meer“ (zu Deutsch: Wir verkaufen keine Zigaretten mehr).“

Schon im Jahr 2017 hatte Lidl Zigaretten an der Kasse aus dem Sichtfeld der Kunden entfernt. Wer Zigaretten kaufen wollte, musste den Mitarbeitern der Filiale Bescheid geben. Diese konnten dann einen Knopf drücken, ein Rolltor fuhr nach oben und die Zigaretten wurden sichtbar.

Kommt der Verkaufsstop auch nach Deutschland?

„In den Niederlanden geht der Trend eindeutig in Richtung rauchfrei und das merken wir an der Kasse. Wir wollen diese Entwicklung nicht stoppen, weshalb es ein logischer Schritt ist, den Zigarettenverkauf auslaufen zu lassen“, erklärt Lidl-Managerin Marlijn Simons-Somhorst ggenüber chip.de.

Viele Raucher werden sich nun fragen: Kommt der Verkaufsstop auch nach Deutschland? Die Antwort lautet: vorerst wohl nicht. Denn Lidl erklärt auf Anfrage von chip.de: „Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Pläne, den Zigarettenverkauf bei Lidl Deutschland einzustellen. Wir orientieren uns bei der Sortimentsgestaltung an Kundenwünschen. Sehr wichtig ist uns ein verantwortungsvoller Umgang beim Verkauf und die Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen.“

In Deutschland haben einige Supermärkte wie Rewe, Aldi und auch Lidl ihre Zigaretten ebenfalls schon hinter einem Rolltor versteckt. Und obwohl die Zahl an Rauchern in Deutschland rückläufig ist, ist der Umsatz zuletzt sogar angestiegen. Rentabel bleibt der Verkauf für Supermärkte in Deutschland wohl vorerst auch weiterhin.

