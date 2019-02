Lidl testet völlig neue Filialen - mit einem beträchtlichen Nachteil für die Kunden

Lidl will in der Münchner Innenstadt zwei Mini-Filialen eröffnen. Schon bald öffnet die erste Filiale, die sich an Konzepten der Konkurrenz orientiert.

München - Rewe und Edeka haben es mit ihren To Go- und Xpress-Filialen vorgemacht, Lidl zieht nun nach: In der Münchner Innenstadt will die Discounterkette zwei Mini-Filialen eröffnen. Eine Kleinstfiliale soll in der Leopoldstraße 21 entstehen, der andere Mini-Lidl zieht in den früheren McDonald's in der Zweibrückenstraße und wird bereits ab 25. Februar geöffnet sein.

Bisher fiel der Konzern eher durch einen Trend zu immer größeren Filialen auf. So hatten Lidl-Filialen im Durchschnitt etwa 860 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ein derzeit geplanter Markt an der Tübinger Straße soll sogar eine Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern haben, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt. Doch mitten in der Münchner Innenstadt sind solche Flächen erstens äußerst schwer zu finden und zweitens kaum zu bezahlen.

Mini-Filialen von Lidl: Völlig neues Konzept in München

Nun will das Unternehmen die Mini-Filialen nach einem überarbeiteten, an Innenstadtlagen angepassten Konzept gestalten. Nach eigenen Angaben setzt der Konzern verstärkt auf Ladenflächen in schon bestehenden Gebäuden. Bisher sollten die Läden auf mindestens 600 Quadratmeter Fläche entstehen, die beiden neu geplanten Kleinstfilialen umfassen jedoch nur jeweils rund 500 Quadratmeter Verkaufsfläche, heißt es aus Unternehmerkreisen.

Kundenparkplätze bei Lidl fallen hier weg

Auf Kundenparkplätze müssen Lidl-Fans an den kleinen Filialen in der Innenstadt wohl aber verzichten. Besonders attraktiv sind die Mini-Märkte deshalb vermutlich für diejenigen, die nicht gleich den ganzen Wocheneinkauf erledigen wollen, aber sich auch bei kleineren Spontankäufen mit preiswerten Lebensmitteln eindecken wollen.

Handelsverband-Vertreter: „Das Mobilitätsverhalten der Kunden hat sich geändert.“

„Das Mobilitätsverhalten der Kunden hat sich geändert. Verbraucher sind durchaus sensibler geworden, was die Entfernungen zum nächsten Geschäft angeht“, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern gegenüber SZ. „Einkaufsmöglichkeiten in der direkten Nähe sind auch immer ein Stück Lebensqualität.“

