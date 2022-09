Lidl: Urlaubs-Angebot sorgt bei Türken für Ärger – „Billigheimer für Europäer“

Lidl geht gerade mit einem Angebot für die Türkei auf Kundenfang. Doch im Zielland kommt das überhaupt nicht gut an.

Side – Dem kalten deutschen Winter entfliehen und noch ein paar Wochen länger den Sommer genießen. Diesen Traum erfüllen sich immer mehr Deutsche, die in den Monaten November, Dezember, Januar und Februar eine Reise in den Süden antreten. Besonders angesichts der steigenden Energiepreise und der zu erwartenden hohen Heizkosten überlegen sich immer mehr, ob man nicht ein paar Wochen in einem sonnigeren Land verbringen könnte.

Türkei-Urlaub: Lidl-Angebot sorgt für Ärger

Darauf setzt auch die Reise-Abteilung des Discounters Lidl und hat ein passendes Angebot aufgelegt. Im neusten Prospekt wirbt Lidl groß mit einer Reise nach Side, an die türkische Riviera. 22 Tage in einem fünf Sterne Hotel, alles inklusive für nur 599 Euro. Dazu gibt es dann sogar noch eine Rückenmassage, eine Gesichtsmassage und sogar Wäscheservice. Ein wirklich unschlagbarer Preis – der jedoch in der Türkei für Ärger sorgt.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter häufen sich die Stimmen von empörten Türken. Schließlich haben dort zahlreiche Menschen aktuell mit den enorm gestiegenen Preisen zu kämpfen. Dort liegt die Inflation derzeit bei gut 80 Prozent. „Meine schöne Heimat ist zum Billigheimer für Europäer geworden“, schreibt eine Twitter-Nutzerin, wie das Handelsblatt berichtet. Ein anderer merkt an, dass das Angebot günstiger sei, als seine Monatsmiete. Das dürfte jedenfalls auch auf die meisten Deutschen zutreffen.

Noch kritischer wird es jedoch, als ein Türke postet, wie viel er für diesen Urlaub über die Buchungsplattform im eigenen Land zahlen müsste: Mehr als das Doppelte. „Wir können niemals dort übernachten“, ärgert er sich.

Türkei: Reiseanbieter erwartet Urlauber-Ansturm

Viele der erbosten Nutzer scheinen sich jedoch nicht im klaren zu sein, dass die Flucht in den Süden nicht einer Flucht vor den Kosten gleichkommt. Schließlich müssen diejenigen, die eine solche Reise antreten, weiterhin ihre Miete in Deutschland bezahlen. Die Heizung kann man schließlich auch nicht ganz abstellen.

Nichtsdestotrotz wird in der Türkei wohl bereits mit einem Ansturm deutscher Urlauber gerechnet. Es könnten diesen Winter bis zu einer Million Deutsche in die Türkei kommen, vermutet Deniz Ugur, Chef des Schweizer Anbieters für Türkeireisen Bentour. Er rechne damit, dass die Billig-Reisen im Winter zum neuen Trend werden. Daher fordert er auch türkische Hotels dazu auf, ihre Schließungspläne für den Winter noch einmal zu überdenken. Schließlich würde der Betrieb auch die türkische Wirtschaft wieder ankurbeln. (ph)