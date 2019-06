Lidl bringt ein neues Produkt auf den Markt - und die Kunden rasten aus

Lidl hat bei einer Aktion eine Alternative zum Thermomix verkauft. Doch was folgte, war Chaos - der Supermarkt war dem Ansturm nicht gewachsen.

Neckarsulm/Paris - Regelmäßig gibt es bei Lidl nicht nur Obst, Brot und Kaffee. So verkaufte der Supermarkt kürzlich beispielsweise Designer-Taschen, Smartphones und sogar günstige Autos. Doch aktuell sorgt Lidl mit einem Produkt für reichlich Ärger - es war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Geradezu tumultartige Szenen spielten sich wegen eines speziellen Lidl-Angebots für die Küche ab. Es ging um eine Küchenmaschine, die allen Lidl-Kunden das Leben leichter machen sollte.

Lidl-Kunden reißen sich um Thermomix-Klon

Für Ärger sorgte die Küchenmaschine „Monsieur Cuisine Connect“, mit der man unter anderem Teig kneten, Suppen anrühren und Smoothies zubereiten kann. Die Kunden in Frankreich rissen sich geradezu um das günstige Produkt in den Lidl-Filialen.

In einem Video sieht man das Chaos in einer Lidl-Filiale: Die Kunden reißen sich um die Kartons, stapeln sie teilweise aufeinander in ihren Einkaufswagen. Innerhalb kürzester Zeit war die Küchenmaschine komplett ausverkauft - Lidl hätte viel mehr der Küchenmaschinen verkaufen können. In den sozialen Netzwerken machten die Kunden ihrem Ärger Luft. „Ich wollte so eine Küchenmaschine für mein Ferienhaus, aber wenige Minuten nach Ladenöffnung war schon alles weg“, berichtete beispielsweise eine Frau auf Twitter.

Auch Burger sorgten bei Lidl für Ansturm

Erst vor kurzem sorgte Lidl in Deutschland für enttäuschte Gesichter bei seinen Kunden. Verkauft wurde der rein vegetarische Beyond Beef Burger, der deutlich besser schmecken soll als bisherige Burger. Doch Lidl hatte sich wohl verkalkuliert: Innerhalb kürzester Zeit fanden Kunden vielerorts in der Lidl-Filiale überhaupt keine Burger vor.

