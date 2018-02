Lidl verkündet Mega-Veränderung bei Fleisch

Der Discounter Lidl will Verbrauchern das Einkaufen weiter erleichtern. Künftig gibt es daher eine Änderung, wovon Kunden profitieren sollen.

Neckarsulm - Der Discounter Lidl will künftig den Verbrauchern bei Frischfleisch schon auf den ersten Blick Auskunft über die Qualität der Tierhaltung geben. Von April an kennzeichnet der Billiganbieter deshalb alle Frischfleischprodukte seiner Eigenmarken - egal ob Schwein, Rind, Pute oder Hähnchen - mit einem leicht verständlichen „Haltungskompass“, wie er am Donnerstag ankündigte.

Das System orientiert sich an dem bereits bekannten System zur Eierkennzeichnung und hat insgesamt vier Stufen. Die Stufe 1, „Stallhaltung“, entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Die Stufe 2, „Stallhaltung Plus“, garantiert laut Lidl, dass die Tiere mehr Platz und Beschäftigungsmaterial hatten. Die Stufe 3, „Auslauf“, signalisiert, dass die Tiere neben mehr Platz auch Zugang zu Außenklimabereichen hatten und gentechnikfreies Futter erhielten. Die Stufe 4, „Bio“, entspricht den gesetzlichen Bestimmungen für Biofleisch.

Grüne fordern gesetzliche Kennzeichnungspflicht von neuer GroKo

Lidl erwartet, dass die Verbraucher aufgrund der Kennzeichnung verstärkt Produkte aus besseren Haltungsformen kaufen und hofft, dass so langfristig das Haltungs- und Tierwohlniveau in der gesamten Branche angehoben werden kann. Der Discounter selbst will bereits Anfang 2019 mit rund 50 Prozent seiner Produkte mindestens die Stufe 2 erreichen. Langfristig soll das komplette Frischfleischsortiment der Lidl-Eigenmarken mindestens dieses Niveau haben.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, forderte angesichts der Lidl-Initiative Union und SPD auf, im Koalitionsvertrag endlich eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht festzuschreiben. Es sei „ein Armutszeugnis für die Bundesregierung“, dass einzelne Handelsketten selbst diesen Schritt gehen müssten. Auch der Verbraucherverband Foodwatch, die Umweltschutzorganisation Greenpeace und der ökologische Erzeugerverband Bioland forderten die Bundesregierung auf, endlich eine verpflichtende Haltungskennzeichnung einzuführen.

