Verkauft Discounter Gutscheine des Skandal-Unternehmens? Wirecard im Lidl-Kleingedruckten verwirrt Kunden

Wirecard ist insolvent und hat zudem noch den größten Bilanzskandal Deutschlands ausgelöst. Doch Lidl verkauft scheinbar weiterhin Geschenkkarten des Unternehmens. Eine Kundin reagierte heftig.

Wirecard meldete im Juni 2020 Insolvenz an.

meldete im Juni 2020 an. Zuvor war bekannt geworden, dass in den Bilanzen von 2019 Leerbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro enthalten waren.

von 2019 Leerbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro enthalten waren. Eine Kundin beschwerte sich nun über eine scheinbare Kooperation mit Lidl.

München/Aschheim - Der Wirecard-Skandal, der in diesem Jahr publik wurde, ist wohl der größte Bilanzbetrug in der deutschen Wirtschaftsgeschichte seit 1945. Kein Wunder also, dass sich eine Kundin bei Lidl wunderte, als sie eben diesen Namen im Kleingedruckten auf einem Lidl-Produkt entdeckte.

Wirecard: Verkauft Lidl Produkt des insolventen Unternehmens? - Kundin wird stutzig

Hin und wieder lohnt sich der Blick aufs Kleingedruckte. Das zeigt der Fall einer Lidl-Kundin, die bei dem Discounter einen Einkaufsgutschein kaufen wollte. Die Geschenkkarten werden derzeit als Geschenke „im handlichen Format und neuem Design“ beworben. Sie können „wie gewohnt in allen deutschen Lidl-Filialen und im Lidl Onlineshop bargeldlos bezahlt werden.“

Doch dies ist nicht, was die Lidl-Kundin verwirrte. „Ihre Gutscheinkarten verlangen, dass ich mit dem Kauf einwillige einen Vertrag mit der Wirecard AG abzuschließen“, schreibt sie auf Facebook an den Discounter. „Im Ernst? Mit einem Unternehmen, das pleite ist, bei dem der Vorstand per Haftbefehl gesucht wird?“ Tatsächlich informiert Lidl auf seiner Website im Kleingedruckten „Lidl-Geschenkarten werden verkauft von der Wirecard Bank AG in Kooperation mit Lidl.“ Die Wirecard Bank AG ist Teil des Wirecard Konzerns. Auf der Seite der AG informiert die Bank jedoch, selbst nicht von der Insolvenz betroffen zu sein, dem einige Konzernbereiche unterliegen.

Wirecard-Produkte bei Lidl: Gefälschte Bilanzen des Wirecard Konzerns - Discounter reagiert

Im Juni dieses Jahres war bekannt geworden, dass der Zahlungsdienstleister Wirecard ganze 1,9 Milliarden Euro in seinen Bilanzen auf Seite der Aktiva nicht belegen konnte. Das Geld sollte laut Angaben in bar auf zwei Konten auf den Philippinen transferiert worden sein. Die Banken widersprachen den Aussagen. Mit Bekanntgabe des Bilanz-Skandals sank der Börsenwert des Unternehmens um 10,67 Milliarden Euro. Am 25. Juni 2020 meldete Wirecard Insolvenz an, Sammelklagen folgten. Verkauft Lidl nun also Gutscheine eines insolventen Unternehmens und sind diese überhaupt noch gültig?

Auf Facebook reagiert der Discounter und erklärt: „Gültige Geschenkkarten mit Restguthaben sind und bleiben weiterhin bei uns einlösbar - unabhängig der weiteren Entwicklungen bei Wirecard.“ Auf die Frage, ob die Kooperation weiterhin besteht, antwortete Lidl auf eine Anfrage des Portals derwesten nicht. (chd)

