Galeria Karstadt Kaufhof: Doch noch gerettet – eine Filiale bleibt jetzt bestehen

Von: Patricia Huber

Etliche Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof mussten im Zuge der Sanierung bereits schließen. Jetzt konnte ein Standort aber doch noch gerettet werden.

Limburg – Die Schließungswelle bei Galeria Karstadt Kaufhof ist in vollem Gange. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern hatte Ende vergangenen Jahres erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Inzwischen hat der Konzern das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Der Sanierungsprozess dauert aber an. Der rechtskräftig gewordene Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor.

Dank Parkhaus: Galeria-Filiale in Limburg gerettet

Immer wieder machen aber auch gute Nachrichten die Runde. Denn die ein oder andere Filiale konnte doch noch gerettet werden. So nun auch die Galeria-Filiale im hessischen Limburg an der Lahn. Der Fortbestand des Kaufhauses konnte allerdings nur durch einen speziellen Deal mit der Stadt Limburg gesichert werden, wie die Rhein-Lahn-Zeitung berichtet.

Zur Limburger Galeria-Filiale gehört derzeit auch ein Parkhaus. Dieses wird ab Januar 2024 von der Stadt gemietet und als städtisches Parkhaus weiterbetrieben. So fallen die Mietkosten für Galeria deutlich geringer aus und der Standort kann fortbestehen. Vorerst soll der Mietvertrag der Zeitung zufolge für zehn Jahre laufen.

Glück im Unglück: Die Galeria-Filiale in Limburg kann weiterhin bestehen bleiben. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Galeria Karstadt Kaufhof: Diese Filialen sind bereits geschlossen

Derzeit mussten bereits 19 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof schließen. Betroffen sind folgende Standorte:

Celle

Coburg

Cottbus

Duisburg, Düsseldorfer Straße

Frankfurt Zeil

Gelsenkirchen

Hagen

Hamburg-Harburg

Hamburg-Wandsbek

Leverkusen

München am Bahnhof

Neuss

Nürnberg, Königstraße

Langwasser

Offenbach

Paderborn

Saarbrücken am Bahnhof

Siegen

Wiesbaden Kirchgasse

Diese Galeria Karstadt Kaufhof schließen im Januar 2024

Und folgende Filialen sollen im Januar 2024 geschlossen werden:

Berlin, Wilmersdorfer Straße

Berlin, Müllerstraße

Bielefeld

Darmstadt am Weißen Turm

Esslingen

Hanau

Heidelberg, Bismarckplatz

Hildesheim

Kempten

Krefeld

Lübeck

Mönchengladbach

Pforzheim

Reutlingen

Schweinfurt

Siegburg

Stuttgart, Eberhardstraße

Viernheim

Wuppertal