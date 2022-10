Linde will Dax verlassen: Wie Deutschland seine wertvollste Firma verlor

Von: Andreas Höß

Dax bald ohne Linde: Die Aktienkurse von Linde werden wohl nicht mehr lange über die Tafel an der Börse Frankfurt flimmern. Linde will in Deutschland ein Delisting beantragen und soll dann nur noch an der Wall Street in New York notiert sein. © imago

Linde ist das wertvollste Unternehmen im Dax. Nun will der Konzern, dass die Aktie bald nur noch in den USA notiert ist. Damit zieht sich die Münchner Traditionsfirma weiter aus ihrer Heimat zurück. Die deutsche Belegschaft ist besorgt und spricht von einem „Identitätsverlust“.

München – Der Industriegase-Hersteller Linde will sich von der deutschen Börse zurückziehen. Der Konzern teilte mit, dass der Verwaltungsrat den Aktionären einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten wird. Seit der Fusion mit dem US-Unternehmen Praxair im Jahr 2018 ist das bayerische Unternehmen sowohl in Frankfurt als auch in New York notiert, künftig wäre es damit nur noch an der US-Börse gelistet.

Das doppelte Listing drücke den Unternehmenswert, begründete Linde-Chef Sanjiv Lamba den Schritt, dem die Aktionäre noch zustimmen müssen. Er verwies darauf, dass kein Unternehmen im deutschen Dax einen höheren Anteil als zehn Prozent haben darf. Linde kommt regelmäßig über diese Grenze. Indexfonds, die den Dax abbilden, müssen in diesem Fall Teile ihrer Linde-Aktien abstoßen, was den Kurs der Papiere drückt. Zudem gestehen Investoren reinen US-Unternehmen in der Regel höhere Bewertungen zu als Aktiengesellschaften in Europa.

Linde will aus Dax raus: Deutschlands wertvollste Firma wohl nur noch an US-Börse

„Für den Börsenstandort Deutschland ist der Abschied von Linde sehr schade“, sagt Kapitalmarkt-Expertin Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. „Deutschland verliert damit nicht nur seinen wertvollsten Konzern, sondern auch ein Traditionsunternehmen, dessen Namen jeder kennt und das wie Siemens ein wichtiger Teil der erfolgreichen deutschen Wirtschaftsgeschichte ist“. Linde wurde 1879 gegründet und ist seit dessen Auflegung im Jahr 1988 durchgängig im Dax. Mit einem Börsenwert von 145 Milliarden Euro ist Linde außerdem mit Abstand das wertvollste Unternehmen im Index, weit vor dem Technologiekonzern SAP mit 107 Milliarden Euro.

Die Begründung für die Abkehr hält Bergdolt allerdings für vorgeschoben. „Die Konzernführung arbeitet seit der Fusion mit Praxair konsequent auf einen Abschied aus Deutschland hin“, so die Anlegerschützerin. „Das ist nun einfach der nächste Akt.“ Der Zusammenschluss mit den Amerikanern, die vor dem ersten Weltkrieg als Linde-Niederlassung in Übersee gestartet waren, sollte ursprünglich zwar auf Augenhöhe erfolgen. Seither haben die Deutschen im Konzern aber wenig zu melden. Der Firmensitz wurde ins Steuerparadies Irland verlegt, die Konzernführung sitzt statt im Carl-von-Linde-Haus in München in der englischen Kleinstadt Woking. Den mächtigen Aufsichtsrat leitet seit März der Amerikaner Steve Angel, der als kalter Stratege gilt, den nur Rendite interessiert. Erst im Juli hatte er angekündigt, am Münchner Standort Pullach fast ein Drittel der Belegschaft abzubauen. Schon zuvor waren in Deutschland sukzessive Stellen gestrichen worden, derzeit hat Linde in Deutschland etwa 6000 Mitarbeiter.

Linde „zementiert Abkehr vom Heimatstandort“: Mitarbeiter sind besorgt

Obwohl Linde-Chef Lamba das Delisting in Deutschland als reine Kapitalmarktmaßnahme bezeichnete, die keine Auswirkung auf deutsche Arbeitsplätze habe, sind viele Mitarbeiter besorgt und sprechen von einem „Identitätsverlust“. „Das ist ein weiterer Schritt mit viel Symbolkraft, der die Abkehr vom Heimatstandort zementiert“, hieß es aus der Belegschaft. „Jetzt zeigt sich immer offener, dass die Fusion in Wahrheit nichts anderes als eine Übernahme war.“

Seither sei das Unternehmen auch zusehends von der langfristigen Geschäftsperspektive abgekommen, die tief in der deutschen und der europäischen Unternehmenskultur verankert sei. Stattdessen habe man wie in der US-Wirtschaft weit verbreitet, nur auf Quartalszahlen geschielt, so ein Mitarbeiter. Auch die Dividende wird seit der Fusion übrigens jedes Quartal und nicht mehr nur einmal im Jahr gezahlt. Da passe es ins Bild, dass Linde künftig nur in den USA und nicht mehr in Deutschland gelistet sei.