Lindner: Ausarbeitung der Gaspreisbremse verzögert sich

Laut Christian Lindner müssen sich die Haushalte noch bis spätestens übernächste Woche gedulden, bis ein Konzept für die Gaspreisbremse beschlossen wird © IMAGO/Christian Spicker

Deutsche Haushalte müssen nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner noch einige Tage auf das Konzept zur geplanten Gaspreisbremse warten.

Berlin - «Kommende Woche, spätestens übernächste Woche haben wir da Klarheit», sagte der FDP-Politiker am Freitag dem Radiosender 105,5 Spreeradio. «Das ist kein einfaches Unterfangen.» Um es gut zu machen, werde ein wenig Vorbereitungszeit mit der Kommission von Experten und Praktikern gebraucht.

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission soll Empfehlungen für die Ausgestaltung der Preisbremse vorlegen. Bei einer Klausur an diesem Wochenende will die Kommission einen «belastbaren Vorschlag» erarbeiten. Der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, hatte am Donnerstag erklärt, die Kommission werde am Montag «ein kluges Modell» vorlegen.

Lindner sagte angesichts stark steigender Verbraucherpreise: «Wir werden an Wohlstand als Gesellschaft verlieren.» Grund seien die höheren Kosten für Energieimporte. «Es wird nicht mehr so günstig sein wie zum Beispiel im letzten oder vorletzten Jahr.» (dpa)