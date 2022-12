Lindner: Für Aktienrente langfristig dreistellige Milliardensumme nötig

Lindner fordert wesentlich höhere Freibeträge bei Erbschaftsteuer

Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister, will die Freibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer deutlich anheben.

Berlin in Deutschland - „In meinen Augen müssten sie um etwa 25 Prozent angehoben werden“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ vom Dienstag. „Da die Erbschaft- und Schenkungsteuer aber allein den Ländern zusteht, sollte eine Initiative zur Erhöhung der Freibeträge vorzugsweise von den Ländern kommen“, fügte er hinzu.

Bayern habe dazu „etwas auf den Weg gebracht, aber mir scheint, dass leider sogar CDU-geführte Länder eher ablehnend sind“, sagte Lindner weiter. „Ohne eine Mehrheit im Bundesrat bin ich als Bundesfinanzminister machtlos.“

Hintergrund der Debatte ist eine Regelung aus dem Jahressteuergesetz. Diese setzt eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts um, nach der Immobilienwerte künftig für steuerliche Zwecke möglichst nahe am Verkaufswert veranschlagt werden müssen. Das Gesetz sieht aber keine höheren Freibeträge bei der Vererbung vor - derzeit liegen sie etwa für Kinder bei 400.000 Euro.



Da die Verkaufspreise für Immobilien in den vergangenen Jahren insbesondere in Ballungsräumen stark gestiegen sind, könnten die aktuellen Freibeträge etwa bei vererbten Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern deutlich über dieser Schwelle liegen. Darauf würde dann Erbschaftsteuer fällig. Wirksam wird die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2023. Die Union wirft der Regierung deswegen eine versteckte Steuererhöhung vor.



Lindner wies solche Vorwürfe zurück. „Es gibt keine Erhöhung der Erbschaftsteuer“, betonte er. „Warum sollte ich auch eine Steuer erhöhen, von der nicht mal der Bund profitiert, sondern nur Bayern?“



Auf Verlangen des Verfassungsgerichts habe das Verfahren zur Wertermittlung von Immobilien erneuert werden müssen, führte Lindner aus. „Das geht pikanterweise auf Horst Seehofer von derselben CSU zurück, die jetzt dagegen eine Kampagne macht.“ Lindner betonte zugleich: „In der Sache muss sich niemand sorgen: Selbstgenutzte Familienhäuser bleiben zumeist komplett steuerfrei.“ cne/bro

Lindner: Für Aktienrente langfristig dreistellige Milliardensumme nötig

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält für den geplanten Aufbau einer Aktienrente enorme Beträge für nötig. „Wir brauchen mittel- bis langfristig eine dreistellige Milliardensumme, damit die Erträge der Aktienanlage einen spürbaren Effekt auf die Stabilisierung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus haben können“, sagte Lindner dem „Tagesspiegel“ vom Dienstag.



Die Aktienrente hatten die Ampel-Parteien im Koalitionsvertrag vereinbart. „Zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz“ sei der Einstieg „in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung“ geplant, heißt es dort. „Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen.“



Vereinbart wurde auch, in einem ersten Schritt zehn Milliarden an die gesetzliche Rentenversicherung als Kapitalstock für den Fonds zu zahlen. Diese Summe ist im Haushalt für 2023 eingeplant. Die zehn Milliarden Euro bezeichnete Lindner im „Tagesspiegel“ als „Grundstein für den Einstieg in eine Kapitaldeckung im Rentensystem“.



Zur Finanzierung der seiner Meinung nach notwendigen dreistelligen Milliardensumme sagte der Finanzminister, er habe dazu Ideen, es gebe aber „noch keine abgeschlossene Willensbildung der Bundesregierung“. Lindner verwies auf die Finanzierung der zehn Milliarden Euro, die vollständig über neue Schulden erfolgt und als Darlehen des Bundes an die neue Aktienrücklage fließt. „Wir machen uns zunutze, dass der Staat für seine Anleihen weniger zahlen muss, als die Kapitalmärkte an Rendite bringen“, sagte er dazu. cne/bro