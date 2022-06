Lindner gegen Vorverurteilung von Ölkonzernen bei Tankrabatt

Teilen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) © IMAGO/Reuhl

FDP-Chef Christian Lindner mahnt an, die Ölkonzerne nicht vorzuverurteilen im Bezug auf eine nicht stattfindende Weitergabe des Tankrabatts an die Autofahrer.

Berlin in Deutschland - Man solle hier "nicht ungeprüfte Hypothesen verwenden", sagte Lindner am Montag dem TV-Sender Welt. Es sei "gegenwärtig Spekulation", ob oder in welchem Umfang die Steuersenkung von den Konzernen nicht weitergegeben werde.

Er sei sich "nicht so sicher", dass Rabatte beim Autofahrer nicht ankämen, sagte Lindner weiter. "Das Tanken wäre wesentlich teurer, wenn auch noch eine Steuer obendrauf käme", gab er zu bedenken.



Sollte es aber doch eine Form von Marktmachtmissbrauch geben, dann sei er sehr wohl für ein hartes Vorgehen gegen Mineralölkonzerne, stellte der Bundesfinanzminister auch klar. "Mir geht es nur um eine saubere Analyse. Ich bin dafür, dass das Kartellamt mit aller Härte tätig ist", wenn Marktmacht missbraucht werde, sagte er weiter.

Eine Absage erteilte Lindner erneut Forderungen nach einem Tempolimit oder befristeten Fahrverboten, um Energie zu sparen. Dies seien "Maßnahmen, die man ergreifen würde, wenn es eine reale Knappheit, eine physikalische Knappheit gäbe - aber die haben wir nicht", wies er einen Vorstoß von SPD-Chefin Saskia Esken zurück. bk/mt