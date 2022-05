Lindner: Öl-Embargo wäre „ökonomisch tragfähig“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) © IMAGO / Future Image

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht Deutschland bereit für ein mögliches Öl-Embargo gegen Russland. Außerdem müssten die Sanktionen effektiver umgesetzt werden.

Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schätzt ein Öl-Embargo gegen Russland für Deutschland als «ökonomisch tragfähig» ein. Das sagte Lindner am Montag in Berlin. Man müsse aber den Meinungsbildungsprozess in der EU abwarten.

Es gebe unterschiedliche Betroffenheiten. Gemeinsames Ziel sei es, Sanktionen lange durchzuhalten. Die Bundesregierung nehme Rücksicht auf die Belange anderer Länder. Dies könne auch umfassen, dass man sich gegenseitig helfe. Dies könne helfen, Bedenken zu überwinden.

Die Arbeiten an einem sechsten Sanktionspaket gegen Russland liefen, so Lindner. Es gehe auch darum, Listen bei der Restriktion von Exporten sowie bei Sanktionen gegen natürliche Personen zu ergänzen. Bei den Sanktionen gehe es vor allem darum, Russland mittelfristig erheblich zu treffen, machte Lindner deutlich.

Lindner will Vollzugsdefizite bei Durchsetzung von Sanktionen beheben

Bundesfinanzminister Christian Lindner will «Vollzugsdefizite» bei der Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Firmen und Oligarchen beheben. Der FDP-Politiker kündigte am Montag in Berlin an, er werde dazu in relativ kurzer Zeit einen Vorschlag machen. Das Aufspüren von Vermögensgegenständen müsse besser werden, um Sanktionen effektiv durchsetzen zu können. Es gebe gesetzgeberische Notwendigkeiten. Als Beispiel nannte Lindner die Rolle der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Lindner sprach von einer anderen systematischen Zusammenarbeit staatlicher Stellen.

Zur Umsetzung der Sanktionen gegen russische Firmen und Oligarchen hat die Bundesregierung eine Taskforce verschiedener Behörden eingerichtet. (dpa)