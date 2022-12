Lindner: Warnung vor Handelskrieg mit den USA

Christian Lindner © Christian Spicker/IMAGO

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) warnt vor einem Handelskrieg mit Washington.

Berlin in Deutschland - „Die USA sind unser Wertepartner, aber zugleich gibt es eine enorm protektionistische Wirtschaftspolitik“, sagte Lindner der „Welt am Sonntag“. Deshalb müsse die Bundesregierung in Washington deutsche Interessen vertreten und auf die negativen Konsequenzen hinweisen. Kritik am handelspolitischen Gebaren der USA kam auch von SPD, Union und Grünen.

Lindner wies darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft - anders als beispielsweise die französische - mit dem US-Markt eng verbunden sei. „Deshalb kann Deutschland kein Interesse an einem Handelskrieg haben, sondern muss auf Wirtschaftsdiplomatie setzen.“

Die USA und Europa streiten derzeit über Bidens im August beschlossenes milliardenschweres Klimaschutz- und Sozialpaket, das unter dem Namen Inflationsreduzierungsgesetz bekannt ist. Es sieht 370 Milliarden Dollar (rund 357 Milliarden Euro) für Klimaschutz und Energiesicherheit vor - unter anderem Subventionen für Elektroautos, Batterien und Projekte zu erneuerbaren Energien „Made in USA“.



Die Subventionen stoßen in der EU auf massive Kritik: Befürchtet wird eine Benachteiligung europäischer Unternehmen und eine Abwanderung wichtiger Wirtschaftszweige. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte in dieser Woche bei einem USA-Besuch die Maßnahmen Washingtons als „super aggressiv“ bezeichnet und gewarnt: „Diese Entscheidungen werden den Westen spalten.“



SPD-Chefin Saskia Esken begrüßte im Grundsatz, dass sich die USA nun zu einer ambitionierteren Klimaschutzpolitik bekennen. Esken fügte in der „Welt am Sonntag“ hinzu: „Bedauerlicherweise trägt die Gesetzgebung der USA auch deutlich protektionistische Züge, die wir sehr kritisch sehen.“ Dieser Protektionismus könnte „zu unser aller Schaden ähnliche Maßnahmen auch in anderen Industrienationen nach sich ziehen“.



Grünen-Chef Omid Nouripour äußerte sich in der Zeitung ähnlich: „Wir dürfen uns auf dem Weg zur Klimaneutralität nicht gegenseitig Steine in den Weg legen.“



Auch die oppositionelle Union wertete das US-Vorgehen kritisch. „Eine massive Benachteiligung europäischer Unternehmen droht hier“, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, der „WamS“. „Fahrzeuge werden nur dann gefördert, wenn sie in den USA zusammengesetzt wurden.“ Sie habe „Sorge, dass die Wettbewerbsbedingungen zwischen Europa und den USA verzerrt werden und die Spirale des Protektionismus sich weiterdreht“. pw/ck