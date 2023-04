Lindner will „jede einzelne Ausgabe“ des Bundes auf Sparpotenzial prüfen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will „jede einzelne Ausgabe im Bundeshaushalt“ prüfen.

Berlin in Deutschland - Im anhaltenden Haushaltsstreit in der Koalition will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sämtliche Ausgaben des Bundes auf ihr Sparpotenzial prüfen. „Wir werden jede einzelne Ausgabe im Bundeshaushalt auf ihre Begründung und ihre Höhe hin beraten“, sagte er der „Rheinischen Post“ vom Samstag. Es gebe eine Finanzlücke, die „durch Verzicht“ gestopft werden müsse. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) rechtfertigte derweil den hohen Finanzbedarf für die geplante Kindergrundsicherung.

Lindner sagte, bei der detaillierten Durchsicht der Bundesausgaben müssten „auch einige liebgewonnene Gewohnheiten auf den Prüfstand“ kommen. „Wir werden, Stand jetzt, im kommenden Jahr bei Einnahmen von 424 Milliarden ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro haben“, prognostizierte der Minister. „Diese Haushaltslücke muss erwirtschaftet werden durch Verzicht.“ Wenn zugleich „zusätzliche Ausgabenschwerpunkte“ gesetzt werden sollten, etwa in den Bereichen Verteidigung oder Bildung, „dann muss man umso mehr woanders kürzen“.



Lindner bekräftigte seine Haltung, wonach es zur Verbesserung der Staatsfinanzen weder Steuererhöhungen geben solle noch „irgendwelche Tricks, um mehr Schulden zu machen“. Eine gleichmäßige Kürzung aller Ausgaben, auf die kein Rechtsanspruch besteht, lehnte er ebenfalls ab: „Ich bin gegen die Rasenmähermethode.“



Die Koalition streitet seit Wochen über die Haushaltsplanung für nächstes Jahr. Die sonst übliche Verabschiedung von Etat-Eckpunkten Mitte März hatte Lindner abgesagt; inzwischen wird davon ausgegangen, dass sie ganz ausfällt. Stattdessen soll ein detaillierter Haushaltsplan im Juni verabschiedet werden.



Während Lindner Sparbedarf sieht, haben mehrere Ressorts teil hohe Zusatzausgaben gefordert, neben dem Familienministerium für die Kindergrundsicherung etwa auch das Verteidigungsministerium für die Ertüchtigung der Bundeswehr. Familienministerin Paus sagte der „Bild am Sonntag“, sie kämpfe dafür, „dass die Kindergrundsicherung wie geplant 2025 ausgezahlt werden kann“.



Sie wolle nicht nur ein digitales Portal auf den Weg bringen, mit dem Eltern den Antrag ohne Gang zum Amt stellen können, betonte die Ministerin. „Wir werden auch sicherstellen, dass es sich für die Eltern lohnt zu arbeiten und die Familie immer netto mehr hat als durch staatliche Leistungen.“



FDP-Fraktionschef Christian Dürr verteidigte die Haltung Lindners zur Kindergrundsicherung. Das Problem sei nicht die Menge des Geldes, sondern „dass das Geld bei den Kindern nicht ankommt“, sagte er der „Bild am Sonntag“ und fügte hinzu: „Man kann nicht weitere Milliarden in Aussicht stellen, ohne zu sagen, wie die Mittel abgerufen werden.“



Der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Görke, erklärte in Berlin, es gebe durchaus Möglichkeiten, den finanziellen Spielraum zu erweitern: „Man könnte die Steuern für Superreiche erhöhen - wie es die Wirtschaftsweisen temporär fordern. Man könnte die Schuldenbremse reformieren - wie es etliche Wirtschaftswissenschaftler fordern. Oder man könnte auf fragwürdige Projekte wie die zusätzliche Mega-Aufrüstung im Haushalt verzichten.“



Die Linke-Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch forderte zudem ein Moratorium für Bauvorhaben der Bundesregierung. Ein großer Teil der Beamten arbeite im Homeoffice, sagte sie dem Nachrichtenportal „t-online.de“. „Diese Entwicklung muss zu einer Reduzierung der Bürofläche führen.“



Der Unions-Haushaltspolitiker Christian Haase (CDU) sagte dem Portal, es müssten „alle Ausgabepositionen im Bundeshaushalt, natürlich auch Bauprojekte, hinterfragt“ werden. „Wo verantwortbar, darf auch ein Baustopp kein Tabu sein.“ Laut „t-online.de“ hat die Regierung derzeit Großbauprojekte für mindestens 2,1 Milliarden Euro in Planung. cha/bro