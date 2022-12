Lindt: „Alles kaputt“ – Edeka-Geschäftsleiter macht Schoko-Hersteller harte Vorwürfe

Von: Lisa Mayerhofer

Mitarbeiter des Schoko-Herstellers Lindt zerstören in deutschen Supermarkt-Filialen ihre eigenen Produkte – das berichtet ein wütender Edeka-Geschäftsleiter.

München – Süßigkeiten wie Schokolade gehören für die meisten Menschen zum Weihnachtsfest. Deshalb bieten zahlreiche Schoko-Hersteller wie das Schweizer Unternehmen Lindt & Sprüngli für die Adventszeit eine breite Produktpalette an Adventskalendern, Schoko-Nikoläusen und Pralinen. Doch was passiert mit all der Schokolade, wenn Weihnachten vorbei und das Mindesthaltbarkeitsdatum immer näher rückt?

Edeka-Geschäftsleiter wütend über zerstörte Lindt-Schokolade

Meist gibt es günstige Rabattaktionen, um die übrige Schokolade noch verkaufen zu können – doch das scheint Lindt seit kurzem verhindern zu wollen. Davon berichtet jedenfalls Ehrenfried Schorn, Geschäftsleiter von sechzehn Edeka-Filialen in Nordhessen, gegenüber dem Nachrichtenportal t-online.de.

Er habe vor kurzem Besuch vom Außendienst von Lindt & Sprüngli bekommen – und dabei hätten diese ihre eigenen Produkte zerstört: „Die haben mit einem Kartonmesser oder einem Kuli sämtliche Schokoladen und Pralinen so aufgeschlitzt, dass nicht nur die Verpackung, sondern auch die Ware zerstört wurde. Alles kaputt“, sagt er am Telefon gegenüber dem Nachrichtenportal. Dazu schickte er t-online.de ein Foto einer Schokoladentafel von Lindt, in die ein Kreuz geritzt wurde. Man könne Produkte doch nicht einfach so vernichten, klagt Schorn.

Schorn vermutet Umsatzinteressen hinter Zerstörungswut

Lindt übernimmt meist das Regalmanagement in den Supermarkt-Filialen selbst. Deshalb kontrolliert ein Außendienst des Schoko-Herstellers die Ware, füllt nach und sortiert bei Bedarf auch aus. „Wenn die Außendienstler von Lindt & Sprüngli bei uns Produkte kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum aussortiert haben, haben wir sie bislang danach stark reduziert verkauft oder an die Tafel gespendet“, sagt Schorn.

Das gehe nun nicht mehr, weil die Produkte zerstört wurden. Er vermute hinter diesem Vorgang Umsatzinteressen. Wenn ein Kunde reduzierte Schokotafeln kaufe, werde er danach sicher nicht gleich noch weitere Tafeln zum Vollpreis kaufen, erklärt Schorn dem Nachrichtenportal.

Lindt will sich zu konkreten Vorfall nicht äußern

Lindt selbst wollte sich zu dem konkreten Vorfall nicht äußern, sondern gab lediglich ein allgemeines Statement ab: „Lindt & Sprüngli bietet seinen Konsumenten ausschließlich Waren an, die den Qualitätsansprüchen entsprechen. Aus diesem Grund werden Produkte, die nicht mehr verzehr- oder verkaufsfähig sind, im Handel durch den Außendienst als verkaufsunfähig gekennzeichnet und aus dem Markt entfernt“.

Doch laut Schorn hätte es sich bei der in seinen Filialen zerstörten Schokolade nicht um „verkaufsunfähige“ Produkte gehandelt. Der Geschäftsleiter sagte gegenüber t-online.de: „Alles, was bei uns zerstört wurde, war sogar noch mindestens eine knappe Woche vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Argument zieht also nicht.“