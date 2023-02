Linke dringt auf „dauerhaften Inflationsausgleich bei Renten, Bafög und Sozialleistungen“

Martin Schirdewan © Christian Spicker/IMAGO

Die Linke hält eine Umverteilungsoffensive für nötig, um Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen zu entlasten.

Berlin in Deutschland - „Nötig ist ein dauerhafter Inflationsausgleich bei Renten, Bafög und Sozialleistungen“, sagte Parteichef Martin Schirdewan den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgabe). „Es braucht jetzt dringend ein Sofortprogramm für Gerechtigkeit, um die Inflation zu bremsen und ihre Folgen nachhaltig auszugleichen.“

Zugleich sind nach Ansicht von Schirdewan höhere Löhne notwendig, um Kaufkraftverluste auf der einen und Unternehmensgewinne auf der anderen Seite auszugleichen. Die Linke unterstütze daher auch Forderungen von Gewerkschaften nach Lohnerhöhungen mindestens in Höhe der Inflation.



Schirdewan führt gemeinsam mit Janine Wissler die Linken an. In einem gemeinsamen Antrag der beiden Vorsitzenden für eine Sitzung des Parteivorstands am Wochenende wird eine „Umverteilungsoffensive und eine nachhaltige Entlastung der Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen“ gefordert. „Erstmals seit 25 Jahren nehmen extreme Armut und extremer Reichtum gleichzeitig zu“, heißt es zur Begründung in dem der Funke-Mediengruppe vorliegenden Antrag. jes