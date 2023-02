Litauen: 14 Millionen Euro Spenden für Radargeräte für Luftabwehr der Ukraine gesammelt

Jonas Ohman © Michael Brochstein/IMAGO

In Litauen wurden bei einer Spendenaktion 14 Millionen Euro für Radargeräte für die Luftabwehr der Ukraine gesammelt.

Vilnius in Litauen - Mit dem Geld können 14 Radargeräte angeschafft werden, wie die Organisatoren am Samstag mitteilten. „Mit einem solchen Ergebnis haben wir nicht gerechnet“, erklärte Jonas Ohman von der Initiative. Der Fernsehmoderator Andrius Tapinas, der die Aktion ebenfalls unterstützt hat, kündigte weitere Spendenaktionen an. „Wir kommen zurück“, schrieb er auf Twitter.

Bei einer ähnlichen Spendenaktion im vergangenen Jahr waren in Litauen bereits mehr als fünf Millionen Euro zusammengekommen, die für den Kauf einer in der Türkei hergestellten Kampfdrohne für die Ukraine verwendet wurden. Die Radargeräte, die nun gekauft werden sollen, könnten „Objekte jeder Art, Größe und Geschwindigkeit erkennen, die sich am Himmel bewegen“, sagte Ohman der polnischen Nachrichtenagentur PAP.

Litauen ist ein enger Verbündete der Ukraine. Das EU- und Nato-Land im Baltikum hat fast 75.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und Kiew bisher rund 800 Millionen Euro an Hilfe zugesagt. mid/bfi