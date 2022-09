Lkw-Bauer Traton erwartet Millionen-Verlust

Teilen

Traton will u.a. seine Vertriebsgesellschaft MAN in Russland verkaufen © IMAGO / Manfred Segerer

Wegen des Verkaufs seines Russlandgeschäfts erwartet Lkw-Hersteller Traton einen Verlust in Millionenhöhe.

München in Deutschland - Traton werde seine Vertriebsgesellschaften der Marken MAN und Scania in Russland an "lokale Geschäftspartner" verkaufen, erklärte die VW-Tochter am Dienstag. Die Käufer nannte Traton nicht; abhängig von der Entwicklung des Kurses des Rubel zum Euro sei bei Abschluss der Transaktion mit einem Verlust von 550 Millionen Euro zu rechnen.

Wegen der Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine habe Traton im ersten Halbjahr 2022 bereits Vermögenswerte in Höhe von 113 Millionen Euro abgeschrieben, teilte der Konzern mit. Nach Kriegsbeginn hätten Scania und MAN im März ihr gemeinsames Werk in St. Petersburg geschlossen, sagte ein Traton-Sprecher.

Für die Veräußerung der russischen Vertriebsgesellschaften bedarf es noch der Zustimmung durch die Aufsichtsräte von Traton und Volkswagen. Der Autohersteller hält 90 Prozent der Anteile an dem Lkw-Bauer. In Russland müssten zudem noch die Aufsichtsbehörden zustimmen, erklärte Traton. Die Transaktion soll demnach Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein.



Auch der Maschinenhersteller Bauer leidet unter den Folgen des Ukraine-Kriegs. Der Verkauf von Bohrgeräten und -werkzeugen nach Russland sowie die Umsätze der verbundenen dortigen Unternehmen sei "eingebrochen", erklärte der Konzern. "Nach Einschätzung des Vorstands ist in absehbarer Zeit keine Besserung der Geschäftsentwicklung im russischen Markt zu erwarten." Es ergebe sich ein Verlust von rund 15 Millionen Euro. pe/ilo