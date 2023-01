LNG-Terminal in Lubmin in Betrieb genommen

Der LNG-Shuttle-Tanker „Coral Furcata“ läuft den Industriehafen Lubmin an © Stefan Sauer / dpa

Der französische Energiekonzern Totalenergies hat das LNG-Terminal in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb genommen.

Lubmin in Deutschland - Totalenergies werde die Anlage auch beliefern und so „einer der wichtigsten LNG-Lieferanten für Deutschland“ werden, erklärte der Konzern am Freitag. Das schwimmende Terminal an der Ostseeküste soll am Samstag feierlich eingeweiht werden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nehmen daran teil.

Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine treibt die Bundesregierung den Aufbau von Importinfrastruktur von LNG, das per Schiff geliefert wird, voran und hat dafür die Genehmigungsverfahren massiv gelockert. Fünf schwimmende LNG-Terminals hat die Regierung selbst gechartert. Eines davon hat in Wilhelmshaven im Dezember den Betrieb aufgenommen.

Die Anlage in Lubmin wird privatwirtschaftlich vom örtlichen Unternehmen Deutsche Regas zusammen mit Totalenergies betrieben. Sie soll vor allem Ostdeutschland mit jährlich bis zu 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas versorgen. Laut Totalenergies reicht das aus, um fünf Prozent des deutschen Bedarfs zu decken.



Die Einfuhr von LNG nach Europa ist im vergangenen Jahr nach Angaben des Thinktanks Institute for Energy Economics and Financial Analysis um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Großteil kam demnach aus den USA, die ihre Lieferungen um 143 Prozent steigerten. Katar lieferte 23 Prozent mehr und auch die russischen LNG-Lieferungen erhöhten sich um zwölf Prozent. Das erste Gas für das Terminal in Lubmin kommt aus Ägypten. pe/ilo