Britische Notenbank: Erhöhung des Leitzinses

Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte. .jpg © imago stock&people

Ihren Kampf gegen die hohe Inflation weitet die britische Notenbank mit einer weiteren Zinsanhebung aus.

London - Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Analysten hatten den Schritt überwiegend erwartet. Es ist bereits die zwölfte Zinserhöhung seit Ende 2021. Seinerzeit hatte der Zins noch knapp über der Nulllinie gelegen. Aktuell rangiert der Leitzins auf einem 15-jährigen Höchststand. (dpa)