Britische Großbank HSBC verdient operativ mehr

Die britische Großbank HSBC hat die Erwartungen der Experten übertroffen. © Beata Zawrzel/IMAGO

Im letzten Jahr hat die britische Bank HSBC operativ deutlich mehr verdient. Grund dafür sind steigende Zinsen und gut laufende Geschäfte.

London - Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei um knapp 17 Prozent auf rund 24 Milliarden Dollar (22,5 Mrd Euro) geklettert, teilte die größtenteils in Asien aktive Bank am Dienstag in Englands Hauptstadt London mit. Damit wurden die Erwartungen der Experten übertroffen.

Unter dem Strich bremste allerdings der Umbau des breit aufgestellten Konzerns mit Sitz in London, etwa durch eine Abschreibung auf das zum Verkauf stehende Geschäft in Frankreich, etwas den Gewinnanstieg. Der Überschuss legte rund 13 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar zu. Die operativen Erträge legten um fast ein Fünftel auf etwas mehr als 55 Milliarden Dollar zu. (dpa)