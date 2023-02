Kampf gegen die Inflation: Britische Notenbank hebt Leitzins erneut an

Teilen

Die Bank of England hat die zehnte Zinserhöhung seit Ende 2021 angekündigt. © Steve Taylor via IMAGO

Vor dem Hintergrund der hohen Inflation hat die britische Notenbank ihren Leitzins erneut deutlich angehoben.

London - Er steigt um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag in Großbritanniens Hauptstadt London nach ihrer Zinssitzung mitteilte. Bankvolkswirte hatten den Schritt überwiegend erwartet. Es ist bereits die zehnte Zinserhöhung seit Ende 2021. Seinerzeit hatte der Zins noch knapp über der Nulllinie gelegen. (dpa)