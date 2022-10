Netflix-Aktie steigt: Wieder mehr Bezahlabos

Teilen

Netflix gewinnt wieder mehr neue Kunden dazu. © IMAGO/STR

Der Streamingdienst Netflix konnte im dritten Quartal dank erfolgreicher Serien wie «Stranger Things» und «Dahmer: Monster» wieder mehr Nutzer gewinnen.

Los Gatos - Im Vierteljahr bis Ende September verbuchte der Streaming-Riese unterm Strich 2,4 Millionen neue Bezahlabos, wie er am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Damit erreichte Netflix mit Sitz im kalifornischen Los Gatos im Jahresvergleich ein Nutzerwachstum von 4,5 Prozent und übertraf sowohl die eigene Prognose von einer Million Neukunden als auch die des Finanzmarkts deutlich. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Kurssprung um über 10 Prozent.

Zum Quartalsende brachte Netflix es weltweit auf insgesamt gut 223 Millionen Nutzerkonten. Das Unternehmen geht davon aus, bis zum Jahreswechsel weitere 4,5 Millionen Kunden hinzuzugewinnen. Damit hat Netflix den Negativtrend der ersten sechs Monate 2022 zunächst gestoppt, als die Nutzerzahlen zwei Quartale nacheinander sanken. An das Wachstum vergangener Zeiten kommt der unter starkem Konkurrenzdruck von Rivalen wie Disney+, Hulu und HBO stehende Streaming-Anbieter aber noch nicht wieder heran - im Schlussquartal 2021 etwa hatte Netflix 8,3 Millionen an neuen Nutzern verbucht.

Um sich im scharfen Wettbewerb der Videodienste zu behaupten, nimmt auch Netflix mit Sitz in Los Gatos viel Geld in die Hand. So fiel der Nettogewinn im jüngsten Vierteljahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 3,5 Prozent auf 1,40 Milliarden Dollar (1,42 Mrd Euro). Im laufenden Quartal rechnet das Unternehmen sogar nur mit einem Ergebnis von 163 Millionen Dollar. Immerhin scheinen sich die Investitionen auszuzahlen. Nicht nur die Nutzerzahlen und der Geschäftsausblick überraschten positiv, auch beim Umsatz übertraf Netflix mit einem Zuwachs um 6 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar die Markterwartungen. (dpa)