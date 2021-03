Lufthansa: Airline speist Piloten bei neuem Ferienflieger mit „Dumping-Löhnen“ ab - Mitarbeiter: „Sauerei“

Eurowings Discover

Die Lufthansa hat im Sommer SunExpress dichtgemacht und die 1200 Mitarbeiter dazu eingeladen, sich beim neuen Lowcost-Carrier Eurowings Discover zu bewerben – zu noch schlechteren Konditionen.

München/Frankfurt – Die Lufthansa steht vor dem Start ihrer neuen Ferien-Airline Eurowings Discover. Die neue Gesellschaft soll im Juni mit zunächst vier Langstrecken-Maschinen vom Typ Airbus A330 in Frankfurt den Betrieb aufnehmen, erklärte eine mit den Vorgängen vertraute Person gegenüber Merkur.de.

Zunächst sollten unter anderem Las Vegas (USA), Mombasa (Kenia), Sansibar (Tansania), Mauritius, Punta Cana (Dominikanische Republik) und Windhoek (Namibia) angeflogen werden. Danach solle die Anzahl der verfügbaren Maschinen rasch erweitert werden. Als zweites Standbein von Eurowings Discover sei München geplant. Ein möglicher Starttermin in der bayerischen Landeshauptstadt sei aber noch offen.

Lufthansa-Chef will Abhängigkeit von Geschäftskunden verringern

Mit der Ausweitung des touristischen Angebots will Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Abhängigkeit der Airline vom Geschäftsreise-Segment künftig spürbar verringern. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen die Vorzüge von Video-Konferenzen kennengelernt und ihre Systeme entsprechend aufgestockt. Angesichts dessen bezweifeln Branchen-Experten, dass das lukrative und margenstarke Geschäft mit den Business-Kunden das Vorkrisen-Niveau mittelfristig wieder erreicht.

In der Vergangenheit hatte die Lufthansa immer wieder versucht, im Ferienflieger-Segment Fuß zu fassen – allerdings mit überschaubarem Erfolg. Zur Begründung verwiesen Branchenexperten auf die Kostenstruktur der Lufthansa.

Lufthansa: Eurowings Discover mit Dumping-Löhnen

Bei Eurowings Discover wählt das Unternehmen daher jetzt einen knallharten Ansatz. Danach setzt der Konzern konsequent auf „Dumping-Löhne“, heißt es aus der Branche. Wie gnadenlos die mit Staatsgeld gerettete Airline dabei vorgeht, zeigt ein Blick auf die Tarifübersicht „Ocean Terms and Conditions First Officer“, die Merkur.de vorliegt. So erhalten selbst erfahrene Eurowings Discover-Piloten in Gehaltsstufe 3 mit 5500 bis 8000 Flugstunden ein Jahresgehalt von 61.200 Euro. Das sind noch mal gut 20.000 Euro weniger als bei der inzwischen eingestellten Lufthansa-Tochter Germanwings.

„Die Konditionen“, schimpft ein Pilot aus dem Konzernverbund „sind eine Sauerei“. Im europaweiten Vergleich, sagt auch Janis Georg Schmitt von der Piloten-Vereinigung Cockpit, liege Eurowings Discover damit „im unteren Drittel“.

Für Kritik sorgt auch, dass die Lufthansa im vergangenen August ihren Lowcost-Carrier SunExpress mit seinen insgesamt 1200 Beschäftigten dichtmachte, die Mitarbeiter aber dazu einlud, sich bei Eurwings Discover zu bewerben – zu deutlich schlechteren Bezügen. „Die Lufthansa nutzt das schwierige wirtschaftliche Umfeld derzeit beinhart aus“, kritisiert Cockpit-Sprecher Schmitt.

Lufthansa: Eurowings Discover mit weniger Urlaub, keine Mitbestimmung

Aber die mit Milliarden Staatsgeldern gerettete Lufthansa zahlt offenbar nicht nur vergleichsweise schlecht. Sie streicht auch andere Konditionen radikal zusammen. So erhalten Piloten bei Eurowings Discover lediglich 33 Tage Urlaub und damit neun Tage weniger als bei Eurowings. Außerdem versucht der Lowcost-Carrier offenbar auch, den Aufbau betrieblicher Mitbestimmung gezielt zu verhindern, heißt es aus Unternehmenskreisen.

So hatten Ende vergangenen Jahres drei Piloten nach einer Bewerberrunde (Assessment Center) bereits eine Zusage. Kurz darauf ruderte Eurowings Discover jedoch überraschend zurück. Aus Branchenkreisen heißt es, die Piloten seien zuvor Mitglieder im Betriebsrat von Eurowings Europe auf Mallorca gewesen.

Um Druck auf die Mitarbeiter ausüben zu können, würden – anders als üblich - auch für das Cockpit grundsätzlich nur Zwei-Jahres-Verträge angeboten. „Wenn ein Pilot in dieser Zeit bestimmte Rechte einfordert, läuft der Vertrag dann eben einfach aus“, mutmaßt der Pilot einer Konzern-Airline.

Lufthansa: „Anstellungsbedingungen deutlich besser als bei Wettbewerbern“

Die Lufthansa wies die Vorwürfe gegenüber Merkur.de vehement zurück. Bei Eurowings Discover herrsche „Aufbruchstimmung“, hieß es. Die Eurowings Discover GmbH sei ein Unternehmen, „das sich im privatreisenden, touristischen Umfeld positioniere. Die „Anstellungsbedingungen bildeten dies ab und seien „deutlich besser als bei vielen Wettbewerbern“, erklärte eine Konzernsprecherin.