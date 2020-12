Lufthansa: „Hohe Nachfrage“ - Airline will Flugangebot auf die Kanaren erneut aufstocken 

Weil die klassischen Winterziele in diesem Jahr wegen Corona dicht sind, zieht es viele Menschen über die Feiertage in die Sonne. Doch viele Menschen finden das unsolidarisch.

Die Lufthansa steckt in einer tiefen Krise.

Doch über die Weihnachtsfeiertage winkt dem Konzern ein unerwartetes Zusatzgeschäft.

Im Netz sorgen die Pläne für Unmut. Die Airline verteidigt sich - und will ihr Angebot erneut ausweiten.

Update vom 11. Dezember, 09.24 Uhr – Die Lufthansa prüft eine weitere Ausweitung ihres Flugangebots während der Weihnachtsfeiertage am Flughafen München. Vor allem für die kanarischen Inseln sei „die Nachfrage hoch“, sagte eine Lufthansa-Sprecherin gegenüber Merkur.de. Bereits jetzt seien viele Verbindungen stark ausgelastet. Daher prüfe man weitere Zusatzflüge. Dies setze jedoch voraus, dass es an den Zielflughäfen zusätzliche Slots – also Start- und Landerechte – gebe, hieß es.

Nach aktuellem Stand bietet die Lufthansa in der Zeit zwischen dem 19. Dezember und dem 10. Januar gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt 48 zusätzliche Verbindungen an, 37 davon auf der Strecke zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und den Kanaren.

Weil klassische Winterziele wie Österreich oder Italien wegen der Corona-Pandemie als Urlaubsziele in diesem Jahr ausfallen, zieht es viele Menschen über die Feiertage in die Sonne. Vor allem die Kanaren sind derzeit begehrt. Nach aktuellem Stand genügt dort bei der Einreise ein gültiger PCR-Test. Die Inselgruppe vor der marokkanischen Küste ist derzeit kein Risikogebiet. Daher müssen Reisende nach der Rückkehr nach Deutschland aktuell auch nicht in Quarantäne. Die Reiselust sorgt für eine heftige Kontroverse.

Nach Kritik: Lufthansa verteidigt Zusatz-Flüge über Weihnachten - „Wir sind eine Airline“

Update vom 10. Dezember, 12.40 Uhr – Die Lufthansa hat die Ausweitung ihres Flugangebots am Münchner Flughafen über die Weihnachtsfeiertage gegen heftige Kritik verteidigt. „Wir sind eine Airline und reagieren mit unserem Angebot auf die hohe Nachfrage“, sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Donnerstag gegenüber Merkur.de*.

Passagiere müssten sich selbst informieren, ob und unter welchen Bedingungen die Einreise in den Zielländern möglich sei. Dies gelte auch für die aktuell besonders nachgefragten Kanaren. Nach den derzeit gültigen Bestimmungen müssen Urlauber bei der Einreise einen gültigen PCR-Test nachweisen. Die Inselgruppe im Atlantik gilt derzeit nicht als Risikogebiet. Daher müssen Reisende bei der Rückkehr nicht in Quarantäne.

In sozialen Netzwerken und im Internet hatten zahlreiche User der Airline und ihren Passagieren indirek fehlende Solidarität vorgeworfen. „Könnte es nicht sein, dass mit den Urlaubern das Virus eingeschleppt wird und die Kanaren zum Hotspot werden?“, schrieb etwa ein User auf Merkur.de. In anderen Stellungnahmen hieß es, ein Urlaub im gegenwärtigen Umfeld sei „verantwortungslos“. Auch die Lufthansa geriet in die Kritik. „Geld verdienen mit aller Macht“, kommentierte ein User.

Andere Nutzer wiesen die Vorwürfe hingegen zurück: „Was ist daran unsolidarisch, wenn man in den Urlaub fliegt? Jeder darf aktuell noch auf die Kanaren fliegen. Die Kanaren haben niedrige Fallzahlen und man darf nur mit negativem Test einreisen. Die Fluglinien haben Hygieneauflagen, die Flugzeuge besitzen Hochleistungs-Lüftungsanlagen mit extremer Filterkapazität und es herrscht Maskenpflicht im Flugzeug“, hieß es.

Zusatz-Flüge von Lufthansa über Weihnachten – User stinksauer: „Schamlos, schlechter Scherz“

Erstmeldung vom 9. Dezember, 10.20 Uhr - Die Corona-Pandemie hat die Luftfahrt-Branche in eine schwere Krise gestürzt. Weltweit kämpfen viele Airlines inzwischen ums nackte Überleben. Das gilt auch für die Lufthansa. Doch über die Weihnachtsferien winkt dem Unternehmen ein unerwartetes Zusatzgeschäft. Weil die Skigebiete in Deutschland, Österreich oder Italien bis Anfang Januar dicht sind, ziehe es ungewöhnlich viele Menschen über die Feiertage in die Sonne.

Daher weitet die Lufthansa ihr Angebot über die Weihnachtsfeiertage massiv aus. Vom 19. Dezember bis zum 10. Januar hat die Airline ihr Angebot gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 Flüge aufgestockt. Alleine für die Kanaren bietet die Airline 37 zusätzliche Verbindungen mit rund 6700 Sitzplätzen an.

Lufthansa-Pläne sorgen für Unmut

Doch bei vielen Menschen treffen die Lufthansa-Pläne und die Reiseplanung vieler Menschen auf völliges Unverständnis. „Schlechter Scherz“, schreibt ein User in einem Kommentar auf Merkur.de. „Und dann wieder ein paar Monate länger massive Einschränkungen“, schreibt ein anderer User.

Andere verweisen auf die seit Mittwoch bestehenden Corona-Einschränkungen im Freistaat. „Wir haben in Bayern einen Lockdown (…). Ich darf mein Haus nur noch aus ‚triftigem Grund‘ verlassen (…). Weihnachten nur im engsten Familienkreis (…) und die anderen ‚dürfen‘ in den Urlaub fliegen???“, heißt es. Ein weiterer User ist richtig sauer: „Das sind die, die sich nichts sch….. und machen, was sie wollen“, heißt es in einem Kommentar.

Lufthansa-Pläne: User warnt davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen

Auf die aktuell bestehende Regelung für die Kanaren sollten sich Touristen über die Feiertage aber besser nicht verlassen, warnt ein anderer User in der Kommentarspalte. Nach der derzeit gültigen Regelung benötigen Urlauber auf den Kanaren derzeit nur einen negativen Corona-Test. Weil die Inselgruppe im Atlantik derzeit kein Risiko-Gebiet ist, müssen Reisende nach der Rückkehr nach Deutschland auch nicht in Quarantäne. „Das“, warnt ein User auf Merkur.de könne „sich ganz schnell ändern.“

