Lufthansa und der Milliarden-Kredit: So will die Airline den Staat abschütteln

Noch liegen die Buchungen bei der Lufthansa weit unter Vorkrisenniveau. Doch sie steigen – dank wiedererwachter Reiselust. Die ungeliebten Staatshilfen will die Airline möglichst schnell loswerden.

Frankfurt – Die Lufthansa sieht sich angesichts fortschreitender Impfungen und gelockerter Reisebeschränkungen im Aufwind. Gleichzeitig bereitet sie in Zusammenarbeit mit vier Banken eine Kapitalerhöhung vor, um damit Hilfen des Bundes zurückzuzahlen. Auf der Hauptversammlung hatten die Aktionäre unlängst grünes Licht dafür gegeben, bis zu 5,5 Milliarden Euro frisches Kapital zu beschaffen. Beobachter schätzen, dass es bis zu drei Milliarden Euro werden könnten.

Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) „erwägt, auch unter Berücksichtigung der Marktbedingungen, sich an einer möglichen Kapitalerhöhung ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel zu beteiligen“, teilte Lufthansa mit. Dabei ist von einer sogenannten Opération blanche die Rede. Dabei würde der WSF Teile der ihm zustehenden Bezugsrechte verkaufen – und nur das vereinnahmte Geld für den Kauf neuer Aktien einsetzen. Damit hat der WSF mehr Aktien, aber einen geringeren Anteil am Aktienkapital.



Lufthansa plant Tilgung des staatlichen Kredits - Airline-Chef zuversichtlich

Auch ein anderer Aspekt der Staatshilfen wird für das Unternehmen zur Belastung. Ein von der EU eingesetzter Aufpasser, ein Trustee nimmt nach einem Bericht des Handelsblatts seinen Job „sehr ernst“. Er verlangt offenbar detaillierte Angaben über die Verwendung vergleichsweise kleiner Beträge, was hohen Aufwand verursacht. „Unser Problem sind nicht 5000, 6000 oder 7000 Euro, unser Problem ist ein Verlust von 5,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr“, zitiert das Blatt eine Führungskraft.

Von den staatlichen Hilfen in Höhe von 6,8 Milliarden Euro hat die Lufthansa nach eigenen Angaben bislang gut zwei Milliarden Euro in Anspruch genommen. Davon hat sie die Hälfte über die Ausgabe neuer Anleihen bereits getilgt. Erhöht die Airline das Kapital, könnte sie auch die restliche eine Milliarde Euro zurückzahlen und wäre eine Last los. Der Bund bliebe größter Aktionär der Lufthansa.



+ Der letzte in Frankfurt gelandete Lufthansa Airbus A380 am 29. März 2020 – eine Maschine aus Bangkok. Die Flotte der Riesen-Flugzeuge ist in der Pandemie stillgelegt und wird voraussichtlich nicht mehr reaktiviert. © Silas Stein/dpa

Die Führung ist optimistisch. „Jetzt ist es Zeit, mit Zuversicht nach vorne zu schauen“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Wöchentlich habe sich der Buchungseingang im Mai und Anfang Juni im Vergleich zu März und April verdoppelt – vor allem für europäische Urlaubsziele am Mittelmeer und auch für Fernziele. Im eigentlichen Fluggeschäft könne es damit im zweiten Quartal wieder einen positiven Mittelzufluss geben.

Lufthansa plant massiven Stellenabbau - Zehntausende Mitarbeiter in Kurzarbeit

Allerdings hinkt die Lufthansa weiter deutlich hinter dem Vorkrisenniveau hinterher. Im Juni werde etwa 30 Prozent des Niveaus von vor Corona erreicht, im Juli circa 45 und im August rund 55 Prozent, so die Airline. Immer noch sind 70.000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Bis 2024 will die Lufthansa im Vergleich zu 2019 brutto rund 3,5 Milliarden Euro einsparen. Im Wesentlichen wird das durch die Senkung der Personalkosten, die Verschlankung des Betriebs, die Reduzierung der Kosten und die Standardisierung der Flugzeug-Flotte erreicht.

Nur rund 100.000 der vor der Krise mehr als 130.000 Beschäftigten will die Lufthansa langfristig halten. Ab 2023 sollen allein beim Personal 1,8 Milliarden Euro eingespart werden. Sie will an Tarifverträge ran. Freiwillige Abgänge, aber auch betriebsbedingte Kündigungen sollen Geld sparen. Derzeit verhandelt die Lufthansa mit den Gewerkschaften unter anderem auch über Optionen für Teilzeit.

Bereits geschlossen hat Lufthansa SunExpress Deutschland und Germanwings sowie mehrere Basen und Standorte. Die Standardisierung der Flotte durch effizientere Flugzeuge soll die Wartungs- und Treibstoffkosten senken. Die Büroflächen werden um 30 Prozent reduziert. Alle Spar- und Effizienzmaßnahmen sollen, laut Spohr, dazu führen, dass die Lufthansa bis 2024 gemessen am Umsatz eine Gewinnmarge von mindestens acht Prozent vor Steuern und Zinsen erreicht. Analysten erwarten, dass die Airline 2021 einen Netto-Verlust von gut 1,9 Milliarden Euro wird hinnehmen müssen nach minus 6,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. 2022 könnte sie dann mit rund 330 Millionen Euro wieder in die schwarzen Zahlen fliegen.

