„Wir machen keine Orgien“ - Altmaier über Neun-Milliarden-Spritze für die kriselnde Lufthansa

Der deutsche Staat steht vor dem Einstieg bei der größten Airline des Landes. Wirtschaftsminister Peter Altmaier spricht über die Strategie hinter dem Deal zwischen Lufthansa und Bundesregierung.

Deutschlands Vorzeige-Airline Lufthansa steckt wegen Corona finanziell in der Klemme.

steckt wegen Corona finanziell in der Klemme. Der deutsche Staat schnürt ein milliardenschweres Rettungspaket für die kriselnde Kranich-Linie.

für die kriselnde Kranich-Linie. Wie viel Einfluss wird dadurch erlangt? Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nimmt Stellung.

nimmt Stellung. Mehr zum Thema erfahren Sie in unserer merkur-App. Wie der Download funktioniert, erklären wir hier*.



Frankfurt/Berlin - Das Startsignal für die milliardenschwere Rettung der Lufthansa verzögert sich. Zwar steht seit Mittwoch der grobe politische Rahmen für Kredite und Staatseinstieg unterhalb einer Sperrminorität, doch der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns konnte sich am Freitag noch nicht mit Details befassen. So konnte das Gremium auch nicht die für Kapitalmaßnahmen notwendige außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Für das Aktionärstreffen gilt laut Lufthansa eine Ladungsfrist von vier Wochen. Bislang sehen die Pläne vor: Der Bund stellt neun Milliarden Euro bereit und erhält eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent der Lufthansa-Anteile. Welche Strategie steckt dahinter? Und wird der Konzern zur Staatsairline? Wir sprachen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Rettung der Lufthansa: Corona torpediert „Deutschlands Position auf den Weltmärkten“

„Der Staat ist ein lausiger Unternehmer“, haben Sie selbst einmal gesagt. Gilt das in Sachen Lufthansa-Group plötzlich nicht mehr?

Peter Altmaier: Das gilt uneingeschränkt. Der Staat sollte, wo immer möglich, der Versuchung widerstehen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, das war und ist meine Haltung. Bei der Lufthansa geht es aber um etwas anderes: Hier ist ein traditionsreiches Unternehmen, das am Weltmarkt hervorragend positioniert war, durch die Corona-Krise unverschuldet in größte Schwierigkeiten gekommen. Solchen Unternehmen müssen wir helfen: Es geht um zehntausende Arbeitsplätze und es geht um Deutschlands Position auf den Weltmärkten. Ich habe noch keine ernst zu nehmende Stimme vernommen, die dafür plädiert, die Lufthansa und all ihre Beschäftigten in die Insolvenz zu schicken.

+ Ein Schutzschild für die Lufthansa: Die bisherigen Planungen sehen vor, dass sich der Bund mit neun Milliarden Euro an der Fluggessellschaft beteiligt. © dpa

Wie ist die angepeilte Beteiligung gegenüber den privaten Mitbewerbern der Lufthansa zu rechtfertigen, etwa Ryanair?

Altmaier: Europas Luftfahrt braucht auch nach der Corona-Pandemie starke eigene Akteure im scharfen internationalen Wettbewerb. Deshalb haben wir schon für die Condor ein Rettungspaket* geschnürt. Und deshalb helfen wir jetzt der Lufthansa. Andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, unterstützen ihre Fluggesellschaften in ähnlicher Weise.

Rettungsschirme wegen Corona-Krise: Kommt jetzt eine Verstaatlichungsorgie?

Im Wirtschaftsstabilisierungsfonds gibt es 100 Milliarden Euro für Beteiligungen. Da könnten Sie noch viele Konzerne kaufen. Kommt jetzt eine Verstaatlichungsorgie, wie die FDP befürchtet?

Altmaier: Wir machen keine Orgien und wir kaufen auch keine großen Konzerne. Auch die FDP möchte, dass die Lufthansa überlebt. Das Unternehmen braucht wegen der Corona-Krise* sowohl Kredite als auch Eigenkapital. Über die genaue Ausgestaltung der Unterstützung verhandeln wir gerade intensiv. Dabei achten wir darauf, dass wir das Unternehmen stabilisieren, verantwortlich mit dem Geld der Steuerzahler umgehen, aber uns nicht in operative Einzelentscheidungen des Unternehmens einmischen.

Der Bund soll der #Lufthansa 9 Milliarden Euro geben und erhält trotzdem nur eine Beteiligung von 20%, obwohl das Unternehmen an der Börse nur 4 Milliarden Euro wert ist. Kein privater Investor würde so ein schlechtes Geschäft abschließen!

⁦@katdro⁩ https://t.co/jNAKtkgiGg — Sven Kindler (@sven_kindler) May 21, 2020

Noch einmal: Stehen weitere Unternehmen auf der Liste künftiger Staatsbeteiligungen?

Altmaier: Wir haben in unserem Schutzschirm neben Zuschüssen und Krediten bewusst auch die Möglichkeit der Eigenkapitalerhöhung mit aufgenommen, um Unternehmen zu helfen, die unverschuldet wegen der Corona-Pandemie* in schwere Notlagen geraten sind. So wollen wir die Substanz unserer Wirtschaft erhalten, um Arbeitsplätze und Wohlstand auch nach Corona zu sichern.

Corona-Konjunkturprogramm: Altmaier verspricht „deutliche Akzente für Klimaschutz“

Präsident Macron, der nicht eben ein Sozialist ist, verlangt von Air France als Gegenleistung, dass sie auf Inlandsflüge verzichtet, denn auch in Frankreich fördert der Staat die Bahn. Stellen Sie der Lufthansa die gleiche Bedingung?

Altmaier: Ich halte den französischen Weg an dieser Stelle für Deutschland nicht für geeignet. Die Lufthansa AG investiert von sich aus bereits stark in Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir werden zudem im Rahmen unseres kommenden Konjunkturprogramms deutliche Akzente für den Klimaschutz setzen. Aber wenn man mit Auflagen für einzelne Unternehmen anfängt, verschwimmt die Grenze zum staatsgelenkten Konzern sehr schnell.

+ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). © dpa

Bleibt es dabei, dass der Staat sich nicht an Unternehmen beteiligt, die weiter Dividenden für ihre Aktionäre und Boni für die Manager bezahlen?

Altmaier: Darüber bin ich mir mit Finanzminister Olaf Scholz einig.

Wird das eine Staatsbeteiligung auf ewig oder gibt es eine Exit-Strategie? Wann geht der Bund wieder raus?

Altmaier: Für mich als Wirtschaftsminister ist ordnungspolitisch klar: Wir brauchen nach der Corona-Krise* mehr Marktwirtschaft und mehr Zurückhaltung des Staates. Deshalb muss und wird es eine klare Exit-Strategie geben. Der Staat wird sich so schnell wie möglich wieder zurückziehen, damit die Lufthansa dann alleine zurechtkommt. Das gilt auch für ähnliche Fälle, über die wir möglicherweise in der Zukunft noch Entscheidungen treffen müssen.

Im TV bei „Hart aber Fair“ rechnet eine Aktivistin mit Altmaier ab - „Absoluter Tiefpunkt einer miserablen Verkehrspolitik“

Interview: Werner Kolhoff

*Merkur.de ist ein Angebot des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa