Lufthansa plant Einstellung von 20.000 Mitarbeitern

Teilen

Flieger der Lufthansa (Symbolbild) © Joaquim Ferreira/IMAGO

Die Lufthansa erholt sich immer mehr von der Coronakrise und plant Neueinszellungen.

Köln in Deutschland - Mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe der Konzern im laufenden Jahr bereits „an Bord geholt“, teilte die Lufthansa am Montag mit. Insgesamt plane das Unternehmen 20.000 Neueinstellungen in Europa. Ein Sprecher sagte AFP, ein Teil dieser 20.000 Stellen seien neue Arbeitsplätze, ein anderer Teil „der Ersatz von Mitarbeitern, die uns verlassen haben“.

Die Lufthansa hatte während der Corona-Krise mehr als 30.000 Stellen gestrichen. Sie handelte mit der Bundesregierung ein Rettungspaket aus, alle staatlichen Hilfen sind mittlerweile zurückgezahlt. Stand Ende September hatte die Fluggesellschaft weltweit rund 108.000 Beschäftigte.

Gesucht werden aktuell vor allem Menschen in produktnahen und serviceorientierten Bereichen an den Standorten Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel sowie an der Technikbasis Hamburg und an den Standorten der Eurowings Gruppe, wie die Lufthansa erklärte. Insbesondere im Fokus stünden Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter; die Lufthansa biete auch vielfältige Ausbildungsberufe und duale Studiengänge. ilo/hcy