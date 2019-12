Bei Lufthansa wird gestreikt - jetzt ist der Zeitpunkt klar

LH muss ein bisschen aufpassen. Sowohl was den Kostendruck angeht, als auch was nachhaltige Verpflichtungen gegenüber Angestellten betrifft. Die europäischen StarAlliance-Partner (Swiss-AUA-Etc) sind nicht weit weg. Was hindert einen Deutschen also daran, statt ab Deutschland mit LH einfach zukünftig den Abflug nach Zürich, nach Wien, Kopenhagen oder gar nach Warschau zu verlegen und dann sowohl streiksicher als auch zu niedrigeren Kosten einen Interkontinentalflug anzutreten? Das hat auch Spohr verstanden und kämpft mit neuen Routen und optimierten Umläufen dagegen an. Und sind wir mal ehrlich: LH hat eben in vielen Bereichen schon lange nicht mehr das beste Produkt in Europa.