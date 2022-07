Lufthansa-Streik: Fast alle Flüge in München und Frankfurt gestrichen

Von: Richard Strobl

Der Verdi-Warnstreik bei der Lufthansa trifft am Mittwoch vor allem die Drehkreuze München und Frankfurt. Fast alle Flüge fallen aus.

München - Das Bodenpersonal von Lufthansa streikt an diesem Mittwoch. Dazu hatte Verdi aufgerufen. Jetzt zieht die Lufthansa schon vorab Konsequenzen.

Verdi-Streik am Mittwoch: Lufthansa streicht Flüge in München und Frankfurt

An den beiden Drehkreuzen München und Frankfurt am Main hat die Lufthansa wegen des Streiks fast alle Flüge gestrichen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 20.000 Bodenbeschäftigten zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen.

Der Streik kommt für die Lufthansa zur absoluten Unzeit. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatte es ein europaweites Flugchaos gegeben. Grund: Personalengpässe nach der Corona-Pandemie. Nun setzt die Verdi zur Hauptferienzeit in Deutschland auf Streiks. Der Vorwurf der Gewerkschaften: Die Lufthansa wolle wie eine Premium-Marke wirken, aber nicht so bezahlen. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Gehalt.

Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hat Verdi bereits abgelehnt und neue Verhandlungen für Anfang August vereinbart.