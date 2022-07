Lufthansa verkauft Tickets in Europa nur noch zu Höchstpreisen - und streicht 3000 Flüge im Sommer

Von: Bettina Menzel

So manches Flugzeug muss im Sommer wohl auf dem Boden bleiben: Lufthansa hat wegen Kapazitätsproblemen an Flughäfen und intern bereits 3000 Verbindungen im Juli und August gestrichen (Symbolbild). © IMAGO/Christoph Hardt / Panama Pictures

Deutschlands größte Airline Lufthansa hat seit der Corona-Pandemie mit gravierenden Problemen zu kämpfen. Das bekommen Kunden nun in Form von saftigen Preisen und gestrichenen Flügen zu spüren.

München - Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind viele Deutsche in Urlaubsstimmung. Die Welt steht Reisenden wieder offen, allerdings wird der Urlaub in diesem Sommer wohl teuer - nicht nur wegen der Inflation. Die größte deutsche Airline Lufthansa kündigte am Freitag an, Europaflüge nur noch zu Höchstpreisen anzubieten. Der Grund: Im Juli und August fallen 3000 Verbindungen weg, man müsse Platz frei halten für Umbuchungen.

Lufthansa verlangt Höchstpreise für innerdeutsche und europäische Flüge

Lufthansa strich für die Sommermonate Juli und August bereits über 3000 Flüge. Massive Kapazitätsprobleme an den Flughäfen, aber auch im eigenen Unternehmen waren der Grund dafür, wie das Unternehmen mitteilte. Im Sommer werde man aber 95 Prozent aller geplanten Flüge durchführen, hieß es weiter. Am Freitag gab die Fluglinie bekannt, im Juli zeitweise Höchstpreise für innerdeutsche und europäische Flüge zu verlangen. Ein Economy-Flug von Frankfurt nach London kostet demnach etwa 1000 Euro, einfache Inlandstickets von Frankfurt nach Hamburg oder Berlin schlagen mit mindestens 400 Euro zu Buche. In der Business-Klasse können Kunden nur noch Tickets in der teuersten Buchungsklasse „J“ reservieren.

Die Maßnahme sei zeitlich begrenzt und gelte zunächst bis 5. Juli, hieß es von Seiten des Unternehmens. Davon betroffen sind nach Bild-Informationen auch die Mitarbeiter der Airline selbst, die eigentlich vergünstigte Tickets buchen können, um zu ihrem Einsatzort zu gelangen. Denn nicht alle Angestellten wohnen direkt an den Lufthansa-Hubs München und Frankfurt. Die Maßnahme könnte einem Bild-Insider zufolge nun dazu führen, dass weniger Personal an den Flughäfen in Frankfurt und München ankommt -und daher mehr Flüge ausfallen.

Lufthansa mit Kapazitätsproblemen: Das ist der Grund für den Preisanstieg bei Europaflügen

Aufgrund von Personalengpässen herrscht in Deutschland dieser Tage Flughafen-Chaos. Tausende Urlauber sind bereits vor dem Beginn der Sommerferien von stornierten Flüge, langen Warteschlangen und verlorenem Gepäck betroffen. Auch bei Lufthansa werden diese Probleme deutlich – etwa beim Koffer-Chaos in München: Die Besitzer von 3000 Koffern warten eine Woche nach ihrem Zwischenstopp am Münchner Flughafen noch immer auf ihr Gepäck. „Es ist richtig, dass seit dem letzten Wochenende rund 3000 Gepäckstücke in München lagern“, hieß es in einer Mitteilung von Lufthansa am Freitag. „Wir entschuldigen uns bei unseren Gästen und arbeiten rund um die Uhr mit Hochdruck daran, um Ihnen Ihr Gepäck zuzustellen.“

Im Sommer könnte das Chaos noch größer werden. Die Airline musste bereits Tausende Flüge im Juli und August streichen. Mit den Höchstpreisen für Flugtickets will die Fluglinie nun Plätze für Umbuchungen frei halten. Das Ziel sei, allen Gästen, die von einer Flugstreichung betroffen sind, eine alternative Reisemöglichkeit anzubieten, teilte ein Sprecher am Freitag in Frankfurt mit. „Um dies sicherzustellen, hat das Unternehmen die Verfügbarkeit auf Lufthansa-Flügen für Neubuchungen im Juli reduziert.“

Wann Lufthansa die günstigeren Buchungsklassen wieder öffnet - und welche Probleme die Airline sonst noch hat

Erst nach Abschluss der Umbuchungen will Lufthansa das System wieder öffnen und je nach Verfügbarkeit der Plätze auch die günstigeren Buchungsklassen wieder zur Verfügung stellen. Am Mittwoch, 6. Juli, könnte es so weit sein, hieß es am Freitag aus Unternehmenskreisen.

Am 6. Juli steht auch noch ein weiterer Termin an: Informationen des Handelsblatts zufolge will sich der Lufthansa-Aufsichtsrat noch einmal mit dem Flug-Chaos befassen. Die Sondersitzung am Mittwoch sei auf Druck von Arbeitnehmervertretern einberufen worden, die sich vom Vorstand nicht ausreichend informiert fühlten. Bei der Lufthansa wird damit zum ersten Mal eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung auf Antrag von Arbeitnehmervertretern einberufen - ein insgesamt ungewöhnlicher Vorgang. Am Donnerstag (30. Juni) begannen zudem die Tarifverhandlungen für etwa 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals. Das Unternehmen sieht sich saftigen Forderungen gegenüber: Die Gewerkschaft Verdi verlangt einen Gehaltsprung von 9,5 Prozent.

Abfertigungsprobleme und Personalengpässe der Airline machten die nun angekündigten, drastischen Preiserhöhungen überhaupt erst nötig - der Personalmangel ist teilweise hausgemacht. Während der Corona-Pandemie hatte die Fluglinie zahlreiche Angestellte gekündigt. Damals war „auch in der Zeit nach der Corona-Krise von einem rechnerischen Personalüberhang von mindestens 22.000 Vollzeitstellen in den Unternehmen der Lufthansa Group“ die Rede. Das Unternehmen musste zeitweise staatliche Hilfe in Anspruch nehmen und flog aus dem Dax. Nun wird die Airline im MDAX, dem Aktienindex der mittelgroßen Werte, gehandelt und schien sich zunächst nach dem Corona-Tief erholt zu haben (dpa/bme).