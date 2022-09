Lufthansa: Verhandlungen mit Piloten-Gewerkschaft für Dienstag geplant

Die Lufthansa hat ein verbessertes Tarifangebot für die streikbereiten Piloten angekündigt. © Artur Widak via IMAGO

Vor der Drohung einer weiteren Streikwelle wollen Lufthansa und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erneut eine Lösung finden.

Frankfurt/Main - Man treffe sich am Dienstag zu Verhandlungen, bestätigten beide Seiten am Morgen. Die VC hatte in der Nacht eine zweite Streikwelle ab Mittwoch angekündigt, die nur noch durch ein «ernstzunehmendes Angebot» seitens der Lufthansa verhindert werden könne. Die Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt. Lufthansa mit Sitz in Frankfurt am Main wollte noch am Vormittag Details zum weiteren Vorgehen nennen.



Lufthansa: Besseres Angebot für Piloten geplant

Die Lufthansa mit Sitz in Frankfurt am Main hat ein verbessertes Tarifangebot für die streikbereiten Piloten angekündigt. Man werde dies am heutigen Dienstag unterbreiten, kündigte das Unternehmen in Frankfurt an. Die Verhandlungen sollen um 10.00 Uhr beginnen. Bis spätestens 12.00 Uhr müsse entschieden werden, ob für die angedrohten Streiktage ab Mittwoch Flüge gestrichen werden. Dies sei sowohl für die Flugzeug- und Crew- Disposition als auch für einen zumindest minimalen Vorlauf für die betroffenen Fluggäste notwendig. Im Falle eines Streiks am 7. und 8. September sei erneut mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb der Lufthansa zu rechnen, so die Airline. Die Lufthansa hatte bereits für den vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft gestrichen, nachdem die Vereinigung Cockpit zum Streik aufgerufen hatte. (dpa)