Steuerklassen: Finanzministerium plant neues System - zwei Klassen betroffen

Das kommt natürlich zur besten Zeit, da es aktuell Zinsen auf das Guthaben (Tagesgeld >2%) gibt und man hätte mit dem Geld arbeiten können. Darüber hinaus kann es für Familien im Monat knapp werden. Auch wurde bereits erwähnt, beim Hauskreditantrag wurde bei uns das Netto angesetzt. Zudem ist die Abschaffung der beiden Steuerklassen ein großer Nachteil für das Elterngeld. Vor der Geburt unseres Kindes haben wir noch frühzeitig die Steuerklasse auf 3 & 5 geändert, hatten zuvor die ganze Zeit die 4, sodass meine Frau ein höheres Netto einkommen vor der Geburt hatte und somit nachher mehr Elterngeld erhält. Diese Methode fällt dann komplett weg und den Familien bleibt weniger Geld übrig. Da ich das deutlich höhere Einkommen hatte und mit Steuerklasse 5 auch die deutlich höheren Abzüge in Kauf für unsere Familie und Frau genommen habe, ist ein Selbstverständnis, genauso wie der Lohnsteuerjahresausgleich beidseitig zur Hälfte verteilt wird. Daher ist die ganze Thematik komplett schwachsinnig, die Familie kann dies doch am besten für sich selbst klären, wer in welche Steuerklasse geht. Ich kenne in meinem Freundeskreis kein Paar, was hier bewusst die Frau in die schlechtere Steuerklasse packt, obwohl es keinen Vorteil als Familie bringen würde, genauso andersrum.

„Noch immer bekommen Frauen für die gleiche Arbeit weniger Lohn als Männer.“

Statistisch ist das längst widerlegt. In tarifgebundenen Unternehmen und bei nach Tarif bezahlten Tätigkeiten ist das nicht möglich und bei allen anderen Tätigkeiten ist das nicht der Fall. Auf die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden gerechnet verdienen Frauen statistisch sogar mehr als Männer. Eine Anwältin verdient nach 3 Jahren nach einer Erhebung aus 2019 im Schnitt 98.000 Euro, das ist knapp weniger als Anwälte, die bei 99.500 Euro nach 3 Jahren liegen. Im Schnitt leisten Anwältinnen allerdings 48 Arbeitsstunden pro Woche, während Anwälte 56 Arbeitsstunden pro Woche leisten. Damit verdienen Anwältinnen auf die geleistete Arbeitsstunde gerechnet 13% mehr als Anwälte! Ansonsten sollte man einmal überlegen:

a) Entweder sind fast alle Kapitalisten völlig verblödet, so daß sie

- auf den Kostenvorteil bei gleicher Leistung die billigere, gleich qualifizierte und gleich erfahrene weibliche Arbeitskraft nicht einsetzen,

- also Männern trotz höherer Kosten den Vorzug vor gleich leistungsfähigen Frauen geben, obwohl sie so auf eine Menge Profit verzichten,

==> oder die Prämisse ist schlicht falsch.