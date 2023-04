März: Importpreise erstmals seit über zwei Jahren deutlich gesunken

Container Terminal Burchardkai © Chris Emil Janssen/IMAGO

Die Importpreise sind im März gesunken.

Wiesbaden in Deutschland - Sie gingen um 3,8 Prozent im Vergleich zum März 2022 zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Februar sanken die Preise demnach um 1,1 Prozent. Maßgeblich war hier der weitere Rückgang bei den Energiepreisen.

Im Monatsvergleich sinken die Preise wegen der Normalisierung auf dem Energiemarkt bereits seit einem halben Jahr konstant. Der Preisrückgang im Vorjahresvergleich war laut Statistikamt der erste seit Januar 2021. pe/ilo