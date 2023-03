März: Inflation in Eurozone weiter abgeschwächt

Inflationsrate (Symbolbild) © Felix Schlikis/IMAGO

Im Euroraum hat sich die Verteuerung im März weiter abgeschwächt.

Luxemburg in Luxemburg - Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 6,9 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung in Luxemburg mitteilte. Im Oktober hatte die Inflationsrate mit 10,6 Prozent ein Allzeithoch erreicht, danach schwächte sie sich Monat für Monat ab.

Vor allem die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak stiegen mit 15,4 Prozent überdurchschnittlich. Die Energiepreise dagegen, die monatelang Treiber der Inflation waren, gingen im März im Vorjahresvergleich um 0,9 Prozent zurück.



Die Inflationsrate in der Eurozone liegt damit immer noch weit über den zwei Prozent, die die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main empfiehlt. Im Jahresverlauf erwarten Experten aber eine weitere Entlastung für Verbraucher und Wirtschaft.



Für Deutschland gab Eurostat eine Inflationsrate von 7,8 Prozent an. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, das eine andere Berechnungsmethode hat, hatte am Donnerstag eine Teuerung von 7,4 Prozent im März gemeldet. ilo/pe