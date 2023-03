März: Inflation in Spanien deutlich auf 3,3 Prozent zurückgegangen

Euromünzen (Symbolbild) © imago stock&people

In Spanien ist die Inflation im März deutlich zurückgegangen.

Madrid in Spanien - Im Jahresvergleich stiegen die Preise um 3,3 Prozent, wie die Statistikbehörde INE in Madrid am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte der Preisanstieg noch sechs Prozent betragen. INE verwies zur Erklärung auf den deutlichen Rückgang der Strom- und Kraftstoffpreise sowie deren sprunghaften Anstieg im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Die Kerninflation, in welche die Energiepreise nicht mit einfließen, lag demnach jedoch weiterhin bei 7,5 Prozent und somit nur 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert vom Februar. Im gesamten vergangenen Jahr hatte die Teuerung im Schnitt 8,4 Prozent betragen - die spanische Regierung reagierte darauf mit Unterstützungsmaßnahmen für die Bevölkerung.



Mit 3,3 Prozent Inflation im März steht das Land nun deutlich besser da als die meisten Euro-Partnerländer. Erste Schätzungen für Deutschland will das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag bekanntgeben. pe/hcy