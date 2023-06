Mai: Importpreise stark gesunken

Containerschiff im Hamburger Hafen © Chris Emil Janssen/IMAGO

Im Mai sind die Importpreise stark zurückgegangen.

Wiesbaden in Deutschland - Sie lagen um 9,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das sei der stärkste Preisrückgang im Jahresvergleich seit September 2009, als die Preise infolge der Finanzmarktkrise stark gefallen waren. Ausschlaggebend für den Rückgang im Mai dieses Jahr war demnach vor allem ein Basiseffekt durch das hohe Preisniveau im Vorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine.

Im April hatte die Veränderungsrate bei den Einfuhrpreisen im Jahresvergleich bereits bei minus 7,0 Prozent gelegen, im März bei minus 3,8 Prozent. Im Februar war noch ein Anstieg um 2,8 Prozent verzeichnet worden.



Wie bereits in den Vormonaten gingen im Mai die Preise für Energieeinfuhren stark zurück - um 37,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Das habe „maßgeblich zum Rückgang des Gesamtindex“ beigetragen, teilte das Statistikamt mit.



Deutlich billiger wurden im Jahresvergleich zum Beispiel auch Düngemittel und Stickstoffverbindungen (minus 52,9 Prozent) oder verschiedene Metalle. Bei importierten Nahrungsmitteln hingegen gab es einen Preisanstieg um 7,8 Prozent. Es verteuerten sich etwa Obst und Gemüse, Fleisch und Eier. Günstiger wurden hingegen Getreide und Kaffee. pe/ilo