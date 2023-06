Mai: In Europa fast ein Fünftel mehr Autos neu zugelassen

Autozug mit Neuwagen (Symbolbild) © Dirk Sattler/IMAGO

Der europäische Automarkt ist auch im Mai weiter gewachsen.

Brüssel in Belgien - Im vergangenen Monat wurden 935.950 Autos neu zugelassen und damit 18,5 Prozent mehr als im Mai 2022, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch mitteilte. Das sei der zehnte Monat in Folge mit einem Verkaufsplus.

In den ersten fünf Monaten des Jahres lagen die Neuzulassungen mit 4,4 Millionen Autos 18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie der Verband weiter mitteilte. Im vergangenen Frühjahr waren die Neuzulassungen allerdings wegen der Angebotsknappheit aufgrund des Chipmangels auch sehr niedrig gewesen. Im Zeitraum vor der Pandemie, von Januar bis Mai 2019, waren noch 5,7 Millionen neue Autos zugelassen worden.



Besonders deutlich stiegen die Neuzulassungen im Mai bei Elektroautos: um fast 71 Prozent auf knapp 130.000 Autos. Das sind rund 14 Prozent aller Neuanmeldungen in der EU. „Elektro boomt inzwischen wieder - allerdings vor allem dank staatlicher Subventionen,“ erklärte Autoexperte Peter Fuß von der Beratungsfirma EY. Märkte mit weniger oder gar keiner Unterstützung wiesen unterdurchschnittliche Marktanteile von Elektroautos aus. So liege der Anteil reiner Elektroautos in Schweden bei 41 Prozent, in Kroatien und Zypern bei zwei Prozent. mb/ilo