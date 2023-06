Mai: Rückgang der Großhandelspreise um 2,6 Prozent

Metro Großhandel © IMAGO

Im Mai sind die Großhandelspreise wiederum gesunken.

Wiesbaden in Deutschland - Im Vorjahresvergleich lag der Rückgang bei 2,6 Prozent, verglichen mit dem Vormonat stand ein Minus von 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

Der Großhandelspreisindex zeigt die Preisentwicklung in vorgelagerten Bereichen an, die sich dann später in den Verkaufspreisen der Abnehmer der Großhandelswaren niederschlägt - also beim Endverbraucher. Der Index wird somit als Frühindikator bezeichnet.



Die Preise im Großhandel waren im April erstmals seit Ende 2020 gefallen. Der Rückgang im Mai ist laut Statistikamt sogar der stärkste im Vergleich zu einem Vorjahresmonat seit Juli 2020. Den größten Einfluss hatten den Angaben zufolge gefallene Preise im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen (minus 22,7 Prozent). Ebenfalls deutlich günstiger waren im Jahresvergleich Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel mit einem Rückgang von 27,9 Prozent.



Die Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln hingegen waren um 22,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Ein Anstieg war auch bei lebenden Tiere und Bauelementen aus mineralischen Stoffen zu beobachten. mb/hcy