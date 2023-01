Italienische Großbank Unicredit übertrifft Prognose von Experten

Teilen

Die Bank Unicredit hat in 2022 deutliche Gewinne erzielt. © Jakub Porzycki via IMAGO

Im vergangenen Jahr hat die italienische Bank Unicredit mehr verdient als erwartet. Grund dafür waren höhere Zinsen, zahlreiche Sparmaßnahmen und eine niedrigere Vorsorge für Kreditausfälle.

Mailand - Der Gewinn ohne das Geschäft in Russland sei um fast zwei Drittel auf 5,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Dienstag in Mailand mit. Damit übertraf die Mutter der Hypovereinsbank mit Sitz in München sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen von Experten. Einschließlich der Belastungen aus Russland lag der Überschuss bei 5,2 Milliarden Euro.

Die Unicredit ist in dem Land noch vergleichsweise stark vertreten, zieht sich aber Schritt für Schritt zurück. Die Erträge des Konzerns mit Sitz in Mailand legten ohne das Russland-Geschäft um knapp 15 Prozent auf etwas mehr als 18 Milliarden zu und fielen damit ebenfalls höher aus als erwartet. (dpa)