Unicredit: Rekordquartal bringt höhere Prognosen für 2023

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn solle im laufenden Jahr auf mehr als 6,5 Milliarden Euro steigen, teilte die UniCredit mit (Symbolfoto).jpg © IMAGO/Jakub Porzycki

Die italienische Großbank Unicredit profitiert derzeit von höheren Zinsen.

Mailand - Nach einem Rekordquartal erhöhte die HVB-Mutter ihre Ziele für 2023 und will noch mehr Geld an ihre Aktionäre weitergeben. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn solle im laufenden Jahr auf mehr als 6,5 Milliarden Euro steigen, teilte die Bank am Mittwoch in Mailand mit. Die Bank legte zudem die Latte für andere Kennziffern wie Erträge und Rendite höher. Die Summe für Aktienrückkäufe und Dividenden soll sich jetzt auf mehr als 5,75 Milliarden Euro belaufen und damit 500 Millionen Euro mehr als bisher.

Im ersten Quartal verdiente die Bank gut zwei Milliarden Euro und damit noch etwas mehr als im schon starken Schlussabschnitt des vergangenen Jahres. Im ersten Quartal 2022 hatte die Unicredit wegen immenser Belastungen aus dem Russland-Geschäft infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine lediglich 274 Millionen Euro verdient. Hatte die Bank damals noch fast 1,3 Milliarden Euro für drohende Kreditausfälle zur Seite gelegt, waren es diesmal nur 93 Millionen Euro.

Die Erträge legten nun im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro zu. Haupttreiber war der Zinsertrag - also der Überschuss aus dem Geschäft mit Einlagen und Krediten. Dieser legte um 44 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro zu. Die Kosten blieben hingegen stabil. (dpa)