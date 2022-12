Maschinenbau: Unischere Konjunkturaussichten dämpfen Geschäft

Auszubildender an einer Werkzeugmaschine (Symbolbild) © IMAGO/Rupert Oberhäuser

Die unsicheren Konjunkturaussichten haben die Geschäfte der deutschen Maschinenbauer im Oktober gedämpft.

Frankfurt/Main/London - Nach Zuwächsen im August und September blieben die Bestellungen bereinigt um Preiserhöhungen (real) um zwölf Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats, wie der Maschinenbauverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. «Zahlreiche Kunden sind angesichts der anhaltenden konjunkturellen Unsicherheiten zurückhaltender mit ihren Einkäufen von Maschinen und Komponenten und zögern mit neuen größeren Investitionen», erläuterte VDMA-Chefvolkwirt Ralph Wiechers.

Die Inlandsorders gingen im Oktober um 13 Prozent zurück, die Aufträge aus dem Ausland um 11 Prozent. Im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum August bis Oktober 2022 gingen die Bestellungen insgesamt um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Ein echter Rückschlag bei den Aufträgen sei zumindest im Maschinenbau bisher ausgeblieben, sagte Wiechers. Zudem seien die Orderbücher nach wie vor gut gefüllt. «Diese Bestellungen müssen erst einmal abgearbeitet werden.»

Der Maschinenbauverband ging zuletzt im laufenden Jahr von einem Wachstum der Produktion von einem Prozent aus. Im kommenden Jahr muss nach Einschätzung des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) dagegen preisbereinigt mit einem Produktionsminus von zwei Prozent gerechnet werden. Ein deutlich schwächeres Wachstum in China, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflationsraten und die daraus resultierenden Bremsmanöver der Notenbanken ließen auf Zurückhaltung bei Investitionen schließen, erläuterte der Verband vor einigen Wochen.

Eurozone: Stimmung bei Industrie verbessert sich

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg verglichen mit dem Vormonat um 0,7 Punkte auf 47,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit leicht nach unten revidiert.

Mit deutlich unter 50 Punkten signalisiert der Indikator nach wie vor eine schrumpfende Wirtschaftsleistung. S&P-Chefökonom Chris Williamson sagte, dass sich die Talfahrt angesichts der Stimmungsverbesserung aber verlangsamt habe. Dies mache Hoffnung, dass die Winterrezession nicht ganz so stark ausfallen werde. (dpa)