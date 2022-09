McDonald's in Kiew hat Verkauf wieder aufgenommen

Nach Beginn des Ukrainekriegs verkauft die US-Fastfoodkette McDonald‘s wieder Hamburger in Kiew.

Kiew in der Ukraine - Nach Gesprächen mit ukrainischen Offiziellen, Sicherheitsfachleuten und Lieferanten nehme McDonald's zunächst nur die Außer-Haus-Lieferungen wieder auf, teilte das Unternehmen am Dienstag in Kiew mit. AFP-Reporter berichteten von zahlreichen Kurieren, die am Morgen vor einer Filiale in der ukrainischen Hauptstadt warteten, um Bestellungen auszuliefern.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba begrüßte den Öffnungsschritt als "Signal" an andere internationale Unternehmen, trotz des Kriegs in der Ukraine zu arbeiten. McDonald's kündigte die "volle Wiedereröffnung" von drei Filialen in Kiew im Oktober an - inklusive McDrive und Expressbestellung durchs Fenster. Geplant seien zudem die Wiedereröffnung von sieben weiteren Filialen in Kiew und "zusätzliche Restaurants in der Hauptstadt und in anderen Städten im Westen des Landes".



McDonald's hatte die Filialen am 24. Februar geschlossen - dem Tag, als Russland seinen Angriffskriege gegen die Ukraine begann. Auch in Russland wurden die 850 Restaurants zugesperrt. Die Filialen kaufte der Geschäftsmann Alexander Gowor, der sie im Juni unter dem Namen "Lecker.Punkt" und einem anderen Logo wieder aufmachte. ilo/pe

Medwedew will durch Anschluss des Donbass Militäroffensive in Ukraine stärken



Eine Annexion der separatistischen Regionen im Donbass in der Ostukraine per Referendum könnte dem früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew zufolge die russische Militäroffensive in dem Nachbarland stärken. Die Referenden im Donbass seien nicht nur von großer Bedeutung für den Schutz der Bewohner, sondern auch, um "die historische Gerechtigkeit" wieder herzustellen, schrieb Medwedew am Dienstag im Online-Netzwerk Telegram.



Medwedew fügte hinzu: "Das Eindringen in russisches Gebiet stellt ein Verbrechen dar", schrieb Medwedew am Dienstag in Online-Netzwerken. Zur Selbstverteidigung könnte Moskau "alle Mittel der Notwehr einsetzen", hob der heutige stellvertretende Vorsitzende des russischen Nationalen Sicherheitsrats hervor.



Pro-russische Behörden in der Ukraine fordern, Referenden über einen Anschluss an Russland abzuhalten. Aufgrund der Gegenoffensive ukrainischer Streitkräfte im Nordosten und Süden der Ukraine, wo die Ukrainer große Gebiete zurückerobern konnten, wächst die Sorge der Besatzer.



Medwedew erhielt nach seinen Aussagen über die Referenden umgehend Unsterstützung vom Präsidenten des russichen Unterhauses. Wjatscheslaw Wolodin sagte am Dienstag vor den Abgeordneten: "Wenn die Einwohner des Donbass sich frei äußern, um Teil Russlands zu sein, werden wir sie unterstützen."



Der ranghohe pro-russischer Vertreter im Donbass, Denis Puschilin, erklärte am Dienstag, dass die separatistischen "Republiken" Donezk und Luhansk seit Montagabend "aktiv" an einem Referendum über den Beitritt zu Russland arbeiteten.



Der Vertreter der separatistischen Region Luhansk in Moskau, Rodion Miroschnik, bestätigte, dass die beiden abtrünnigen Gebiete die Abstimmung "koordinieren" würden. Es würden nun "ernsthafte Beratungen zwischen den beiden (separatistischen Gebieten) und Russland beginnen", sagte er im russischen Fernsehen.



Die Vorbereitungen für Abstimmungen nach dem Modell des Referendums, das 2014 zur international kritisierten Annexion der südukrainischen Halbinsel Krim durch Russland führte, laufen bereits seit Monaten.



Die Besatzungsverwaltung der südlichen Region Cherson hatte am 5. September erklärt, sie würde ihr Referendum aufgrund der aktuellen Ereignisse "aussetzen". Beamte aus Cherson forderten die Besatzungsbehörden am Dienstag jedoch erneut auf, "unverzüglich ein Referendum" über einen Anschluss an Russland abzuhalten. bur/kbh/cp