McDonald's: Kompletter Rückzug aus Russland

Logo der Fastfoodkette Mc Donalds © IMAGO/Silas Stein

Der US-Fastfoodkonzern McDonald‘s teilte am Montag mit, dass er sich komplett aus Russland zurückziehen wird.

Chicago in den USA - Seine rund 850 Filialen in Russland hatte McDonald's bereits Anfang März geschlossen.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich zahlreiche westliche Unternehmen bereits vom russischen Markt zurückgezogen - vorübergehend oder für immer. Der Boykott reicht von Apple über BMW und Ikea bis hin zu Siemens und Visa. Westliche Staaten haben harte Sanktionen gegen Russland verhängt. ilo/jm

Waffen für die Ukraine aus einem EU-Fonds für den "Frieden"



Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar finanziert die Europäische Union gemeinsame Waffenkäufe für das Land. Die EU-Außenminister berieten am Montag in Brüssel über eine Aufstockung der Mittel um 500 Millionen Euro auf insgesamt zwei Milliarden Euro. Davon sollen vor allem schwere Waffen für die Ukraine beschafft werden, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betont.



Wenn EU-Länder Waffen an die Ukraine liefern, können sie einen Zuschuss aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität (EFF) beantragen. Die EU hatte den Fonds zur Konfliktlösung und Stabilisierung im Frühjahr 2021 eingerichtet. Er umfasst bis zu 5,7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Die Mitgliedstaaten finanzieren ihn über Beiträge außerhalb des EU-Haushaltes.



Vor Schaffung des gemeinsamen Fonds war es der EU nicht möglich, Drittstaaten gemeinsam mit Waffen, Munition oder anderer militärischer Ausrüstung zu beliefern. Die Militärhilfe für die Ukraine stößt in Europa auf breite Zustimmung. Die Linkspartei im EU-Parlament spricht dagegen von einem "Tabubruch". lob/noe