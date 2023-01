McDonald‘s: Rückzug aus Kasachstan

McDonald‘s-Logo (Symbolbild) © IMAGO

McDonald‘s will seine Filialen in Kasachstan schließen.

Chicago in den USA - Gründe dafür seien Versorgungsprobleme für die dortigen Filialen, teilte McDonald‘s Kasachstan am Donnerstag auf seiner Website mit. Die Filialen der US-Kette in dem zentralasiatischen Land werden von dem örtlichen Franchisenehmer Food Solutions betrieben.

McDonald‘s hatte 2016 die erste Filiale in Kasachstan eröffnet und zuletzt dort landesweit 24 Niederlassungen betrieben und rund 2000 Menschen beschäftigt. In der Pressemitteilung hieß es nun, dass „in naher Zukunft“ die Eröffnung neuer Fastfood-Restaurants unter neuem Namen angekündigt würden.



McDonald‘s hatte wegen der Ukraine-Invasion auch das Nachbarland Russland sowie Belarus verlassen. Viele westliche Firmen haben wegen der Wirtschaftssanktionen Probleme, ihr Geschäft in der Region weiterzubetreiben. In der Mitteilung vom Donnerstag wurden die Sanktionen oder der Ukraine-Konflikt nicht explizit erwähnt. hcy/pe