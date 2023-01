Medienberichte: Google Alphabet soll 12.000 Stellen streichen

Weltweit sollen rund 12 000 Jobs wegfallen, wie der Finanzdienst Bloomberg und das «Wall Street Journal» am Freitag unter Berufung auf eine E-Mail von Firmenchef Sundar Pichai an die Mitarbeiter berichteten.

Mountain View/Davos/Frankfurt - Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft. Bereiche außerhalb des Kerngeschäfts sollen demnach stärker betroffen sein. Von Alphabet gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Erst diese Woche hatte Microsoft die Streichung von 10 000 Stellen angekündigt. Davor gaben Amazon den Abbau von 18 000 Jobs bekannt und der Facebook-Konzern Meta von 11 000 Stellen. Die Tech-Konzerne hatten mit dem boomenden Geschäft in der Corona-Pandemie ihre Mitarbeiterzahlen zum Teil deutlich aufgestockt. Zuletzt verlangsamte sich die Geschäftsentwicklung jedoch unter anderem wegen der Konjunktursorgen und der hohen Inflation.

IWF-Chefin: Realistischen Blick auf Konjunktur beibehalten

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa mahnt trotz des sich aufhellenden Ausblicks für die Konjunktur zu Realismus. Die Lage sei «weniger schlimm als wir vor ein paar Wochen erwartet haben», sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds am Freitag bei einer Podiumsdiskussion am Schlusstag des Weltwirtschaftsforums in Davos. «Aber weniger schlecht heißt nicht gut.» Herausforderungen wie die hohe Inflation und der Krieg in der Ukraine blieben. Es gelte aufzupassen, dass die konjunkturellen Einschätzungen nicht von «zu pessimistisch auf zu optimistisch» umschlügen, sagte Georgiewa: «Bleiben Sie in der Mitte des Realismus.» (dpa)