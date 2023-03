Mega-Streik: Handel befürchtet Umsatz-Ausfall

Von: Robert Wallenhauer

Der Mega-Streik legt den Verkehr in Deutschland lahm. Auch dem ohnehin krisen-geplanten stationären Handel setzen die Arbeitsniederlegungen zu.

München - Der Einzelhandel leidet unter dem heutigen Mega-Streiktag. „Für viele Einzelhändler ist das ein schwieriger Tag“, sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) der WirtschaftsWoche (WiWo). Vor allem Händler an Bahnhöfen und Flughäfen dürften keinen guten Geschäftstag haben, sagte Genth. In Großstädten nähmen viele Kunden den ÖPNV, um zum Shoppen in die Innenstadt zu fahren. Der Streik dürfte daher zu Umsatz-Einbußen führen, sagte der Branchenvertreter.

Leeres Einkaufszentrum in Frankfurt: Aufgrund des Streiks könnten die Innenstädte heute leer bleiben. © Frank Rumpenhorst/dpa

Trotz Problemen für den Einzelhandel schätzen Ökonomen die Auswirkungen eines einzelnen Streiktags auf die gesamtwirtschaftliche Konjunktur aber als eher gering ein. „Uns fehlt ein Arbeitstag in einigen Bereichen. Ein Teil der streikbedingten Verluste wird aber typischerweise anschließend wieder aufgeholt“, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, der Nachrichtenagentur Reuters: Der allgemeine Trend der Konjunktur würde sich nicht ändern.

Streiktag: Sand im Getriebe der deutschen Wirtschaft

Andere Volkswirte bezeichnen den Streik mit Blick auf die Gesamtwirtschaft als „Sand im Getriebe“. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer befürchtet, dass der Streik das Ansehen Deutschlands als attraktiven Wirtschaftsstandort schadet. Die ökonomischen Auswirkungen seien auch deswegen minimal, weil viele Arbeitnehmer ins Homeoffice wechseln können, so der Wirtschaftswissenschaftler.

Am heutigen Montag (27. März) haben die Gewerkschaften den Verkehr bundesweit lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kämpfen für mehr Einkommen.