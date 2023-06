Mehr Insolvenzen zu Jahresbeginn

Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Symbolbild) © U. J. Alexander/IMAGO

Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland sind im ersten Quartal gestiegen.

Wiesbaden in Deutschland - Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden 18,2 Prozent mehr Regelinsolvenzen gemeldet, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Vorläufige Zahlen für die Monate April und Mai deuten demnach ebenfalls jeweils auf einen Anstieg im Jahresvergleich hin.

Die endgültigen Ergebnisse basieren auf den Meldungen der deutschen Amtsgerichte. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger aus den im ersten Quartal gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Gerichte auf rund 6,7 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal hatten sie die Summe mit 3,9 Milliarden Euro angegeben.



Die meisten angemeldeten Pleiten gab es in den ersten drei Monaten des Jahres im Bereich Verkehr und Lagerei (26 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen). Dann folgten die Bereiche Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, wozu Zeitarbeitsfirmen gezählt werden, mit jeweils 20 Fällen pro 10.000 Unternehmen.



Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ging den Angaben zufolge im ersten Quartal um 2,1 Prozent im Vergleich zu 2022 zurück. 16.676 Menschen meldeten demnach Privatinsolvenz an. pe/hcy