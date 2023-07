Mehr Rente ab Juli – Wann das Geld auf dem Konto landet

Von: Robert Wallenhauer

Ab Juli gibt es für Millionen Ruheständler eine Rentenerhöhung. Aber wann wird das Geld genau ausgezahlt? Ein Überblick.

München – Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen ab jetzt mehr Geld. Die jährliche Rentenanpassung ist mit dem Monatsbeginn in Kraft getreten. Die Altersbezüge steigen im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Außerdem kommt es mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung zur Angleichung des Rentenwerts Ost an den im Westen. Er beträgt nun einheitlich 37,60 Euro.

Wie hoch fällt die Rentenerhöhung im Juli aus?

Ein Rentner im Westen mit 1500 Euro Rente bekommt durch die aktuelle Erhöhung etwa 66 Euro mehr im Monat, im Osten etwa 88 Euro mehr. Es handelt sich um Brutto-Beträge – das heißt, vor dem Abzug der Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Ein geringer Teil der Rentenerhöhung geht in diesem Jahr dadurch verloren, dass zum 1. Juli die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen: für Kinderlose von 3,4 auf 4,0 Prozent, für Eltern von 3,05 auf 3,4 Prozent. Das wären bei der genannten Beispielrente von 1500 Euro im Fall eines kinderlosen Rentners 9 Euro mehr Abzug vom Brutto, bei einem Rentner mit Kindern etwa 5 Euro.

Senioren auf der Parkbank: Ab diesem Juli gibt es mehr Rente. © Stephan Scheuer/dpa

Die jährliche Erhöhung gilt nach Angaben der Rentenversicherung sowohl für Altersrentner als auch für diejenigen, die wegen Arbeitsunfähigkeit bereits früher in Rente sind (Erwerbsminderungsrente). Die Erhöhung kommt mit dem Juli automatisch. Empfänger müssen nichts dafür tun.

Nach Angaben des Bundessozialministeriums bleibt die aktuelle Erhöhung zwar hinter der Inflation zurück. Das sei aber eine Momentaufnahme. Im Jahresschnitt sei der Rentenwert seit 2012 im Westen insgesamt um 26 Prozent und im Osten um 40 Prozent gestiegen, die Preise im gleichen Zeitraum nur um 20 Prozent, hieß es.

Wann ist die höhere Rente auf dem Konto?

Aber wann landet die erhöhte Rente auf dem Konto? Die Deutsche Rentenversicherung klärt auf: „Ihre Rente wird am letzten Bankarbeitstag des Monats ausgezahlt, für den die Rente bestimmt ist.“ Die erhöhte Rente für Juli wird also am Ende des Monats überwiesen. Der letzte Bankarbeitstag im Juli 2023 ist Montag, der 31. Dann sollten also alle Rentnerinnen und Rentner ihr Geld erhalten. Im August ist Donnerstag, der 31. der letzte Bankarbeitstag.

Soviel Rente gibt es ab Juli 2023

Diese Tabelle zeigt die neuen Bruttorenten ab Juli 2023:

Steuerpflichtig nach Rentenerhöhung?

109.000 Rentner müssen wegen der Erhöhung Steuern zahlen. Sie kommen mit den erhöhten Einkünften über den sogenannten Grundfreibetrag von derzeit 10.908 Euro für Alleinstehende oder 21.816 Euro für zusammenveranlagte Ehepaare. Welche Jahresrenten gerade noch steuerfrei sind, hat der Bund der Steuerzahler für IPPEN.MEDIA hier errechnet.

